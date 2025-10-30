SEP: ¿Por qué no habrá clases este viernes 31 de octubre?

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de México quedarán exentos de clases este próximo viernes 31 de octubre , según informó en días pasados la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Esto quiere decir que tanto alumnos como padres de familia gozarán de un fin de semana largo que, además, coincide con las celebraciones de Halloween y Día de Muertos.

Por esta misma cercanía, muchos de los beneficiados creen que se trata de un puente en honor a los días festivos; sin embargo, la SEP se encargó de desmentir estos rumores y de revelar la verdadera razón del asueto.

De acuerdo con el calendario oficial del ciclo 2025-2026, los estudiantes de educación básica tendrán —en lo que resta del año— tres días más de asueto oficial, siendo uno de ellos el del 31 de octubre.

CORTESÍA

Sin embargo, pese a que la cancelación de clases normalmente surge por los días feriados, esta vez, según explicó la SEP, es con motivo de la realización del Consejo Técnico Escolar.

Cada año, los docentes suspenden las actividades para los menores durante el último viernes de cada mes para llevar a cabo la sesión del Consejo Técnico, en la que planifican los contenidos del siguiente bloque.

Durante esta reunión, los docentes de todo México se encargan de tomar decisiones pedagógicas y de gestión para mejorar el servicio educativo , además de analizar los desafíos que enfrentaron durante el mes.

Por este motivo, y con el objetivo de darle espacio a los maestros para evaluar las áreas de mejora en sus clases, los niños volverán a sus actividades con normalidad hasta el lunes 3 de noviembre.

Según se puede ver en el calendario, el próximo asueto tendrá lugar el 17 de noviembre, en este caso como parte de la conmemoración de la Revolución Mexicana, mientras que el último del año será el 28 de noviembre, también por las sesiones del Consejo Técnico.

Puedes consultar el calendario completo de la SEP para conocer todas las fechas de suspensión de clases, días festivos, periodos vacacionales y sesiones del Consejo Técnico Escolar. Toda esta información está disponible de manera oficial a través del siguiente enlace: https://calendarioescolar.sep.gob.mx/.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP