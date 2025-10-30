¿En qué Estados entregarán despensas GRATIS con Inapam?

A pesar de que la alimentación es un derecho humano que no se puede negar, muchas veces, por diferentes circunstancias, existen sectores vulnerables de la población que no pueden o les resulta más difícil acceder a productos básicos que complementen su nutrición.

Uno de estos grupos con desventajas son las personas de la tercera edad. Por ello, en México se creó el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) con el objetivo de proteger la integridad de los adultos mayores y proveer lo necesario para que puedan llevar una vida digna y cómoda .

Bajo este mismo argumento, la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México creó el programa de apoyo alimentario Nutriendo Hogares GAM, el cual se encargará de repartir despensas gratuitas a todos los adultos mayores de 60 años que presenten su tarjeta Inapam.

El proyecto comenzó con la distribución el pasado 1 de julio; sin embargo, se extenderá hasta el último día de octubre. Esto quiere decir que faltan pocos días para que termine, por lo que es importante que los interesados conozcan todos los detalles para poder gozar de su despensa.

Cabe destacar que este es un programa exclusivo de la alcaldía Gustavo A. Madero, por lo que solo los residentes del área podrán solicitar el beneficio.

Para conocer las últimas fechas, horarios y puntos de entrega, las autoridades correspondientes informaron que es necesario acudir o llamar directamente a los módulos del DIF para obtener información. Asimismo, también puedes consultar detalles en las redes sociales de la demarcación.

La despensa, valorada en 400 pesos mexicanos, cuenta con alimentos básicos que contribuyen a la ingesta de vitaminas y nutrientes recomendada, y se entregará una sola vez por beneficiario en distintos puntos autorizados de distribución.

Dentro de los productos que podrás encontrar en ella se incluyen gelatina, cereal inflado, aceite comestible, atole, café, chocolate en polvo, arroz, galletas, avena, pasta para sopa, frijol negro, sal refinada y cubos de consomé.

Para poder recogerla, los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

Tarjeta INAPAM vigente como comprobante de estatus de adulto mayor.

Identificación oficial, como credencial del INE u otra válida.

Comprobante de domicilio, que puede ser un recibo de luz, agua o teléfono no mayor a tres meses.

CURP, aunque en algunos casos ya se encuentra en la identificación.

En ciertos casos, se requiere llenar un formato o carta de solicitud en el módulo del DIF.

Es importante resaltar que este apoyo no es parte del Inapam, sino que simplemente se utiliza como medio para validar que las personas que reciben la despensa son adultos mayores.

