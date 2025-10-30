Despensa gratis con INAPAM: ¿se puede acceder a otro programa simultáneamente?

En la Alcaldía Gustavo A. Madero, miles de familias podrán beneficiarse del programa “Nutriendo Hogares GAM”, una acción social impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México que busca apoyar la alimentación de personas en situación vulnerable. Este proyecto contempla la entrega gratuita de despensas a quienes cumplan con los requisitos establecidos, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población más necesitada.

El programa tiene como meta beneficiar a 17 mil 500 hogares, lo que equivale aproximadamente a 70 mil personas, entre las que se estima una participación de 36 mil 400 mujeres y 33 mil 600 hombres. El apoyo consiste en un paquete alimentario con un valor de hasta 400 pesos, que se entregará una sola vez durante el periodo de vigencia del programa, comprendido del 1 de julio al 31 de octubre de 2025.

¿Quiénes pueden solicitar la despensa?

El apoyo está dirigido a habitantes de la Alcaldía Gustavo A. Madero que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Las personas interesadas deberán presentar una solicitud por escrito, misma que será proporcionada por la unidad administrativa encargada del programa.

Además, deberán entregar identificación oficial vigente, la CURP (si no aparece en la identificación) y un comprobante de domicilio reciente, con una antigüedad no mayor a tres meses. En el caso de las personas adultas mayores, la credencial del INAPAM es completamente válida como documento oficial.

¿Qué tipo de apoyo se otorga?

El beneficio consiste en la entrega de despensas con productos básicos para la alimentación. Cada paquete tiene un valor máximo de 400 pesos, ya con IVA incluido. La entrega se realizará una sola vez por familia, sin necesidad de hacer aportaciones ni pagos adicionales.

Compatibilidad con otros programas

Una de las características más atractivas de “Nutriendo Hogares GAM” es su compatibilidad con otros programas sociales. Esto significa que los beneficiarios pueden recibir esta despensa sin perder el acceso a otros apoyos del gobierno, ya sean locales o federales.

Este punto es particularmente importante para las personas mayores que cuentan con la tarjeta del INAPAM, pues podrán acceder a la despensa sin afectar los beneficios que ya reciben a través de otros programas sociales o de apoyo económico.

Con esta iniciativa, la Alcaldía Gustavo A. Madero busca reforzar la seguridad alimentaria de su población más vulnerable, garantizando que ningún hogar carezca de los productos básicos indispensables para una nutrición adecuada. Para mayor información da clic aquí.

BB

