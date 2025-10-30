Jueves, 30 de Octubre 2025

¿Cuáles serán los meses más fríos de esta temporada?

En esta temporada de frentes fríos hay cambios bruscos en la temperatura y efectos asociados como lluvias y vientos fuertes

El periodo de afectación comenzó en septiembre pasado y se extenderá hasta el próximo mes de mayo de 2026. SUN / ARCHIVO

Los frentes fríos es uno de los fenómenos meteorológicos más relevantes para México, debido a los cambios bruscos de temperatura y los efectos asociados como lluvias, vientos fuertes, oleaje elevado, heladas e incluso nevadas.

De acuerdo con Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, esta temporada se prevén entre 48 y 50 frentes fríos, una cifra ligeramente menor al promedio histórico de 58.

El periodo de afectación comenzó en septiembre pasado y se extenderá hasta el próximo mes de mayo de 2026.

El desglose mensual desde este próximo mes señala que habrá 6 en noviembre, 7 en diciembre, 6 en enero, 5 en febrero, 6 en marzo, 5 en abril y 3 en mayo. Esto significa que el mayor número de sistemas coincidirá con los meses de invierno, cuando la entrada de aire polar es más intensa.

¿En qué meses se intensificará más el frío?

Diciembre, enero y febrero serán los meses más fríos, con heladas, tormentas invernales y descensos de temperatura más severos.

El Servicio Meteorológico Nacional también advirtió que las heladas han disminuido en número de días al año, aunque persisten con fuerza en el norte y altiplano.

También destacó que las tormentas invernales, combinadas con bajas temperaturas y precipitaciones de nieve o aguanieve, suelen ocurrir en el noroeste del país, representando riesgos por ventiscas y condiciones de baja visibilidad.

