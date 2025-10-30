Los frentes fríos es uno de los fenómenos meteorológicos más relevantes para México, debido a los cambios bruscos de temperatura y los efectos asociados como lluvias, vientos fuertes, oleaje elevado, heladas e incluso nevadas.De acuerdo con Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, esta temporada se prevén entre 48 y 50 frentes fríos, una cifra ligeramente menor al promedio histórico de 58.El periodo de afectación comenzó en septiembre pasado y se extenderá hasta el próximo mes de mayo de 2026.El desglose mensual desde este próximo mes señala que habrá 6 en noviembre, 7 en diciembre, 6 en enero, 5 en febrero, 6 en marzo, 5 en abril y 3 en mayo. Esto significa que el mayor número de sistemas coincidirá con los meses de invierno, cuando la entrada de aire polar es más intensa.Diciembre, enero y febrero serán los meses más fríos, con heladas, tormentas invernales y descensos de temperatura más severos.El Servicio Meteorológico Nacional también advirtió que las heladas han disminuido en número de días al año, aunque persisten con fuerza en el norte y altiplano.También destacó que las tormentas invernales, combinadas con bajas temperaturas y precipitaciones de nieve o aguanieve, suelen ocurrir en el noroeste del país, representando riesgos por ventiscas y condiciones de baja visibilidad.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV