SEP mantiene su esquema original de clases: vacaciones, CTE y otras FECHAS CLAVE

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la permanencia del calendario escolar vigente, descartando cualquier modificación que permita un adelanto del periodo vacacional para el ciclo 2025-2026.

Esta decisión responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento total de los planes de estudio y asegurar que los procesos de evaluación se lleven a cabo sin interrupciones.

Según los lineamientos oficiales, la conclusión de las clases para el nivel básico se mantiene firme, evitando el recorte de días lectivos que algunos sectores de la comunidad educativa anticipaban.

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Estructura del cierre escolar y FECHAS CLAVE para la comunidad académica

El proceso para concluir el ciclo escolar sigue una ruta administrativa estricta que no admite alteraciones de último momento. De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (organismo que otorga validez legal a los calendarios escolares), la planeación se ejecuta bajo los siguientes pasos:

Mantenimiento de la fecha de clausura: Las clases terminan formalmente el 15 de julio de 2026.

Las clases terminan formalmente el 15 de julio de 2026. Periodo de evaluación final: La entrega de boletas y reportes de evaluación se realiza en los días previos al cierre oficial.

La entrega de boletas y reportes de evaluación se realiza en los días previos al cierre oficial. Capacitación docente: El fin de cursos para los alumnos no implica el cese inmediato de labores para el personal, quienes deben cumplir con las sesiones del Consejo Técnico Escolar programadas hasta la tercera semana de julio.

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JM