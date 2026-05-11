Lunes, 11 de Mayo 2026

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SEP mantiene Calendario Escolar y descarta adelantar vacaciones

La decisión se tomó por consenso entre las autoridades educativas estatales y federales, luego de analizar distintas propuestas relacionadas con ajustes al calendario escolar 2025-2026

Por: El Informador

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y los titulares de educación de todo el país acordaron mantener sin cambios el Calendario Escolar 2025-2026, por lo que el ciclo concluirá oficialmente el próximo 15 de julio. SUN / ARCHIVO

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y los titulares de educación de todo el país acordaron mantener sin cambios el Calendario Escolar 2025-2026, por lo que el ciclo concluirá oficialmente el próximo 15 de julio. SUN / ARCHIVO

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y los titulares de educación de todo el país acordaron mantener sin cambios el Calendario Escolar 2025-2026, por lo que el ciclo concluirá oficialmente el próximo 15 de julio.

La decisión se tomó por consenso entre las autoridades educativas estatales y federales, luego de analizar distintas propuestas relacionadas con ajustes al calendario escolar en algunas entidades del país.

También se acordó que los estados del país con condiciones climáticas distintas puedan solicitar a la SEP hacer cambios en su esquema escolar, con el objetivo de atender situaciones específicas derivadas de altas temperaturas u otros fenómenos meteorológicos.

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