SEP: ¿Habrá suspensión de clases este 20 de noviembre?

La planificación escolar es fundamental para las familias mexicanas, y cualquier modificación al calendario puede generar incertidumbre, tal es el caso de este jueves 20 de noviembre.

Ante la creciente incertidumbre sobre si el calendario de la Secretaría de Educación Pública se ajustó ante el megapuente que abarcó del viernes 14 al lunes 17 de noviembre, a continuación te explicamos como afectó este al que normalmente suele ser un día de asueto.

En esta ocasión los alumnos de educación básica si deberán asistir el 20 de noviembre, debido a que aunque la fecha oficial de la efeméride es el jueves, este descanso obligatorio fue recorrido al lunes 17, ése es el motivo por el cual las escuelas no contaron con actividad académica el día de ayer.

No obstante, los alumnos de educación básica no acudirán a los planteles educativos el próximo viernes 28 de noviembre, cuando se llevará a cabo la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que existirá una oportunidad más para descansar en lo que resta de este mes.

