Martes, 18 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Operativo de seguridad federal deja dos muertos y bloqueos carreteros en Michoacán

Los bloqueos se extendieron a Pátzcuaro, Morelia, Zamora, La Piedad, Yurécuaro, Vista Hermosa, Sahuayo y Tangamandapio

Por: El Informador

Elementos de seguridad retiran vehículos incendiados tras los bloqueos provocados por presuntos integrantes del cártel en 16 municipios de Michoacán. CORTESÍA

Elementos de seguridad retiran vehículos incendiados tras los bloqueos provocados por presuntos integrantes del cártel en 16 municipios de Michoacán. CORTESÍA

Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales contra células del Cártel Nueva Generación desató una nueva ola de violencia en Michoacán, con saldo de dos sicarios abatidos y bloqueos carreteros con vehículos incendiados en 16 municipios del Estado. La intervención tenía como objetivo capturar a Ángel Chávez Ponce, alias “El Camaleón”.

El despliegue, encabezado por la Secretaría de Seguridad y el Ejército Mexicano, se realizó en el Cerro de La Cantera, en Salvador Escalante, considerado un bastión del objetivo criminal. Aunque se confirmó la muerte de dos personas cercanas a su círculo, “El Camaleón” logró escapar, lo que desató la reacción violenta de presuntos integrantes del cártel, quienes incendiaron vehículos para bloquear carreteras.

Los bloqueos se extendieron a Pátzcuaro, Morelia, Zamora, La Piedad, Yurécuaro, Vista Hermosa, Sahuayo y Tangamandapio. En algunos puntos, grupos armados obligaron a los automovilistas a abandonar sus unidades para prenderles fuego. La Guardia Civil y las Fuerzas Armadas trabajaron durante horas para liberar los tramos afectados. Hacia las 14:00 horas, la autoridad informó que los bloqueos habían sido retirados, aunque continuaban los operativos de búsqueda.

El operativo ocurre en medio del reforzamiento de  la seguridad anunciado por el Gobierno federal a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que busca contener la escalada de violencia. En las últimas semanas fueron asesinados el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y el líder citrícola Bernardo Bravo, hechos que detonaron la intervención.

La Secretaría de Seguridad Federal informó que entre el 14 y el 16 de noviembre fueron detenidas 12 personas y aseguradas armas de alto poder, artefactos explosivos, vehículos con blindaje artesanal, drogas y equipo táctico en 10 municipios. La violencia se extendió a Guanajuato, donde grupos armados incendiaron tráileres para bloquear la carretera Pénjamo-La Piedad, hechos presuntamente ligados a la misma operación.

CT

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones