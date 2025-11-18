Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales contra células del Cártel Nueva Generación desató una nueva ola de violencia en Michoacán, con saldo de dos sicarios abatidos y bloqueos carreteros con vehículos incendiados en 16 municipios del Estado. La intervención tenía como objetivo capturar a Ángel Chávez Ponce, alias “El Camaleón”.

El despliegue, encabezado por la Secretaría de Seguridad y el Ejército Mexicano, se realizó en el Cerro de La Cantera, en Salvador Escalante, considerado un bastión del objetivo criminal. Aunque se confirmó la muerte de dos personas cercanas a su círculo, “El Camaleón” logró escapar, lo que desató la reacción violenta de presuntos integrantes del cártel, quienes incendiaron vehículos para bloquear carreteras.

Los bloqueos se extendieron a Pátzcuaro, Morelia, Zamora, La Piedad, Yurécuaro, Vista Hermosa, Sahuayo y Tangamandapio. En algunos puntos, grupos armados obligaron a los automovilistas a abandonar sus unidades para prenderles fuego. La Guardia Civil y las Fuerzas Armadas trabajaron durante horas para liberar los tramos afectados. Hacia las 14:00 horas, la autoridad informó que los bloqueos habían sido retirados, aunque continuaban los operativos de búsqueda.

El operativo ocurre en medio del reforzamiento de la seguridad anunciado por el Gobierno federal a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que busca contener la escalada de violencia. En las últimas semanas fueron asesinados el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y el líder citrícola Bernardo Bravo, hechos que detonaron la intervención.

La Secretaría de Seguridad Federal informó que entre el 14 y el 16 de noviembre fueron detenidas 12 personas y aseguradas armas de alto poder, artefactos explosivos, vehículos con blindaje artesanal, drogas y equipo táctico en 10 municipios. La violencia se extendió a Guanajuato, donde grupos armados incendiaron tráileres para bloquear la carretera Pénjamo-La Piedad, hechos presuntamente ligados a la misma operación.

