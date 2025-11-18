Hoy No Circula en CDMX y Edomex este martes 18 de noviembre

El programa Hoy No Circula, implementado para minimizar la emisión de contaminantes en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, prohíbe hoy la circulación a los siguientes automóviles:El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en tres zonas conurbadas del Estado de México:Zona Metropolitana del Valle de México:Zona de Toluca:Zona de Santiago Tianguistenco:Los automóviles cuyo registro no pertenece a la Ciudad de México ni al Estado de México deben solicitar un Pase Turístico para circular sin sanciones administrativas.Ignorar la norma implica multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos.En su reporte de las 6:00 horas, la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó de una condición “aceptable” en su índice Aire y Salud, con presencia de partículas PM10 y PM2.5, con un nivel de riesgo moderado.Las estaciones Santiago Acahualtepec, Iztapalapa y La Merced, en la Ciudad de México, aparecían marcadas en color amarillo, "aceptable", lo mismo que Villa de las Flores y Tultitlán, en el Estado de México.El resto mostraba el color verde, calidad del aire "buena".