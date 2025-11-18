Hoy No Circula en CDMX y Edomex este martes 18 de noviembre

El programa Hoy No Circula, implementado para minimizar la emisión de contaminantes en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, prohíbe hoy la circulación a los siguientes automóviles:

Vehículos con engomado rosa

Hologramas 1 y 2

Terminación de placas 7 y 8

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en tres zonas conurbadas del Estado de México:

Zona Metropolitana del Valle de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Zona de Toluca:

Almoloya de Juárez

Calimaya

Capultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Zona de Santiago Tianguistenco:

Santiago Tianguistenco

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

Los automóviles cuyo registro no pertenece a la Ciudad de México ni al Estado de México deben solicitar un Pase Turístico para circular sin sanciones administrativas.

Ignorar la norma implica multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos.

Calidad del aire en la Ciudad de México

En su reporte de las 6:00 horas, la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó de una condición “aceptable” en su índice Aire y Salud, con presencia de partículas PM10 y PM2.5, con un nivel de riesgo moderado.

Las estaciones Santiago Acahualtepec, Iztapalapa y La Merced, en la Ciudad de México, aparecían marcadas en color amarillo, "aceptable", lo mismo que Villa de las Flores y Tultitlán, en el Estado de México.

El resto mostraba el color verde, calidad del aire "buena".

