Martes, 18 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Hoy No Circula en CDMX y Edomex este martes 18 de noviembre

Estos son los autos que no podrán circular hoy en la Zona Metropolitana del Valle de México

Por: G. Solano

El horario del Hoy No Circula va de las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche y aplica en la Ciudad de México y el Estado de México. SUN/F. Rodríguez

El horario del Hoy No Circula va de las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche y aplica en la Ciudad de México y el Estado de México. SUN/F. Rodríguez

El programa Hoy No Circula, implementado para minimizar la emisión de contaminantes en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, prohíbe hoy la circulación a los siguientes automóviles:

  • Vehículos con engomado rosa
  • Hologramas 1 y 2
  • Terminación de placas 7 y 8

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en tres zonas conurbadas del Estado de México:

Zona Metropolitana del Valle de México:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chicoloapan
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco

Zona de Toluca:

  • Almoloya de Juárez
  • Calimaya
  • Capultepec
  • Lerma
  • Metepec
  • Mexicaltzingo
  • Ocoyoacac
  • Otzolotepec
  • Rayón
  • San Antonio la Isla
  • San Mateo Atenco
  • Temoaya
  • Tenango del Valle
  • Toluca
  • Xonacatlán
  • Zinacantepec

Zona de Santiago Tianguistenco:

  • Santiago Tianguistenco
  • Almoloya del Río
  • Atizapán
  • Capulhuac
  • Texcalyacac
  • Tianguistenco
  • Xalatlaco

Los automóviles cuyo registro no pertenece a la Ciudad de México ni al Estado de México deben solicitar un Pase Turístico para circular sin sanciones administrativas.

Ignorar la norma implica multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos.

Calidad del aire en la Ciudad de México

En su reporte de las 6:00 horas, la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó  de una condición “aceptable” en su índice Aire y Salud, con presencia de partículas PM10 y PM2.5, con un nivel de riesgo moderado.

Las estaciones Santiago Acahualtepec, Iztapalapa y La Merced, en la Ciudad de México, aparecían marcadas en color amarillo, "aceptable", lo mismo que Villa de las Flores y Tultitlán, en el Estado de México.

El resto mostraba el color verde, calidad del aire "buena".
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones