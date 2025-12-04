SEP: ¿Habrá suspensión de clases el 12 de diciembre?

El 12 de diciembre, en México, se celebra con gran devoción el Día de la Virgen de Guadalupe. Esta importante tradición religiosa conmemora la aparición de la imagen divina, conocida como "La Morenita", a Juan Diego en el cerro del Tepeyac. La fecha es un punto de encuentro para miles de feligreses que acuden a iglesias dedicadas a la figura, destacando la multitudinaria romería a la Basílica de Guadalupe o a la Catedral Metropolitana, ubicada en la Ciudad de México, y eso causa que las personas se pregunten sobre si la SEP indica que habrá clases o si se suspenderán.

Las celebraciones no se limitan a la capital del país. A lo largo del territorio, las iglesias dedicadas a esta figura religiosa también se unen a la festividad en esa fecha. Un ejemplo es el Santuario de la Virgen de Guadalupe en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde también los creyentes visitan el lugar para dar las gracias por los milagros o encomendarse para pedir milagros.

¿Habrá suspensión de clases el 12 de diciembre? Lo que dice la SEP

Ante la cercanía de las festividades en honor a la Virgen de Guadalupe, una de las principales dudas que surge en México es si habrá suspensión de clases, o si la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha emitido algún comunicado oficial al respecto. Sobre este punto, es importante tener en cuenta que, si bien es una celebración de gran arraigo popular, la efeméride del 12 de diciembre no está considerada como un día feriado oficial en el calendario establecido por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Dado que la fecha tampoco está señalada como día festivo en el calendario de la SEP, las clases se llevarán a cabo con normalidad en todas las escuelas.

Más adelante, a partir del día 19, inician las vacaciones de invierno, cuando sí dejará de haber clases.

ESPECIAL / SEP

Sin embargo, algunos planteles, especialmente en la Ciudad de México, optan por dar el día libre a las familias. Por lo tanto, es importante que los alumnos, así como los padres de familia, estén atentos a cualquier aviso que pueda informarse.

La LFT, en su artículo 74, establece días como descanso obligatorio para los trabajadores mexicanos a todos los de esta lista.

El 1 de enero

El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero

El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo

El 1 de mayo

El 16 de septiembre

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre

El 25 de diciembre

El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral

La SEP contempla las mismas fechas en su calendario, si bien este suele ser más flexible y se adapta a diversos factores.

