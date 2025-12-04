Diciembre es el mes favorito de muchos trabajadores en México porque con el inicio de este llega el pago del aguinaldo 2025. Se trata de una de las prestaciones más esperadas por millones, sin embargo, aunque todos tienen derecho a recibirlo según lo estipula la Ley Federal del Trabajo en nuestro país, no todos lo reciben completo, ya que este ingreso puede no estar libre de impuestos para el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

¿Qué dice el SAT sobre el Aguinaldo?

El SAT establece que el aguinaldo no paga impuestos cuando este ingreso no supera el equivalente a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Para 2025, este monto equivale a 3 mil 394.20 pesos, por lo que quienes reciban esa cantidad o menos están libres de pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Para aquellos que lo superen, el impuesto se cobra de la cantidad restante.

En la práctica, los trabajadores con salarios bajos o cercanos al mínimo son los principales beneficiados ante esta excepción, pues su aguinaldo rara vez rebasa el tope.

Por el contrario, cuando el aguinaldo excede el límite de las 30 UMAs, el excedente se suma al resto de los ingresos anuales del trabajador y se calcula el impuesto correspondiente. En esos casos, quienes perciben sueldos más altos son los que ven mayores descuentos.

De acuerdo con el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el aguinaldo debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre cada año, y equivale a una cifra que equivale como mínimo a 15 días del salario que recibe el trabajador. Este beneficio aplica para todos los empleados, sin importar si son de base, de confianza, sindicalizados o eventuales.

Para este 2025, conocer las reglas del SAT sobre el aguinaldo permite planear mejor las finanzas personales y aprovechar al máximo este ingreso que alivia los gastos de fin de año y la llamada "cuesta de enero".

¿Sabes cómo se calcula el aguinaldo?

El aguinaldo corresponde a 15 días de salario del pago de salario base. Si un trabajador tiene ya 1 año de servicio, solo debe multiplicar el pago de lo que gana por cada día por 15.

Por ejemplo:

Si una persona gana 200 pesos cada día, debe multiplicar 200x15 y el resultado (3 mil) es lo que deberá recibir como pago.

En el caso de los trabajadores que tienen un sueldo fijo (o sea, que siempre reciben la misma cantidad de dinero), el cálculo se realiza por día laborado, mientras que para los trabajadores que reciben con un sueldo variable, se considera el ingreso promedio diario de los últimos 30 días laborados.

Por ejemplo:

Sueldo mensual 12 mil pesos/30 días (mes)= 400 pesos (salario diario 400 pesos (salario base) x 15 (días de aguinaldo)= seis mil pesos (aguinaldo)

Si el empleado no tiene un año cumplido al momento del pago del aguinaldo, debe calcularlo de esta forma:

El monto se puede obtener al dividir los días correspondientes al aguinaldo por los 365 días del año, el resultado se multiplica por los días laborados y esto a su vez por el salario diario.

