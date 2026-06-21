SEP: ¿Habrá puente este lunes por el Día del Padre 2026?

Con la llegada del Día del Padre 2026, miles de estudiantes, docentes y trabajadores de la educación se preguntan si habrá suspensión de clases o un puente escolar este lunes 22 de junio.

Ante las dudas que han surgido en distintos estados del país, la Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró cómo se aplicarán las actividades académicas después de esta celebración familiar.

Aunque la fecha suele generar expectativas sobre posibles días de descanso, la realidad es que la situación no será igual para todos los mexicanos.

Día del Padre 2026: ¿Cuándo se celebra en México?

En territorio nacional, el Día del Padre se conmemora cada tercer domingo de junio. Este año, la celebración tendrá lugar el domingo 21 de junio , una fecha dedicada a reconocer la labor, esfuerzo y compromiso de millones de padres mexicanos.

A diferencia de otras conmemoraciones incluidas en el calendario oficial de días festivos, esta celebración no está considerada como descanso obligatorio por la legislación laboral mexicana, por lo que las actividades escolares y laborales suelen desarrollarse normalmente al día siguiente.

Sin embargo, algunas entidades han decidido implementar medidas especiales para permitir que ciertos trabajadores disfruten más tiempo con sus familias.

¿La SEP suspendió clases por el Día del Padre?

La respuesta es no. La SEP no contempla un puente nacional ni una suspensión general de clases por el Día del Padre dentro del calendario escolar 2025-2026.

Esto significa que el lunes 22 de junio las actividades académicas continuarán con normalidad en la gran mayoría de las escuelas públicas y privadas del país.

Por lo tanto, estudiantes, maestros y personal educativo deberán presentarse de manera habitual, ya que esta fecha no aparece como día inhábil oficial dentro del calendario escolar vigente.

Puebla, la única excepción por el Día del Padre

Aunque no existe una suspensión de alcance nacional, el estado de Puebla decidió implementar una medida especial dirigida a un grupo específico de trabajadores.

La disposición fue autorizada por el gobernador Alejandro Armenta y beneficia exclusivamente a los padres de familia que laboran dentro de la Secretaría de Educación Pública estatal, tanto en funciones docentes como administrativas.

La intención es reconocer su papel dentro de las familias poblanas y brindarles la oportunidad de convivir con sus seres queridos durante esta celebración.

No obstante, las autoridades aclararon que la medida no representa un puente generalizado para toda la comunidad educativa ni implica la cancelación masiva de clases en la entidad.

¿Quiénes sí tendrán descanso?

El beneficio aplica únicamente para trabajadores de la SEP estatal que además sean padres de familia.

Esto significa que no todos los empleados del sector educativo recibirán el día libre y que la medida tampoco se extiende a otros sectores laborales o dependencias gubernamentales.

Las autoridades educativas señalaron que el objetivo es fortalecer los vínculos familiares y reconocer la importancia de la figura paterna dentro de la sociedad.

Tras esta jornada especial, las actividades escolares y administrativas volverán a desarrollarse con normalidad en Puebla a partir del lunes 22 de junio.

¿Cuándo terminan las clases del ciclo escolar 2025-2026?

Mientras algunos padres buscan información sobre posibles puentes, también crece el interés por conocer la fecha oficial de conclusión del ciclo escolar.

La SEP confirmó que el calendario nacional se mantiene sin modificaciones, por lo que el último día de clases para la mayoría de los estudiantes será el próximo 15 de julio de 2026.

Sin embargo, diversos estados decidieron adelantar el cierre del ciclo debido a factores climáticos como las altas temperaturas y las lluvias intensas.

Las entidades que concluirán actividades antes de la fecha nacional son:

Yucatán : 26 de junio.

: 26 de junio. Colima: 25 de junio.

25 de junio. Tlaxcala: 30 de junio.

30 de junio. Baja California Sur: 3 de julio.

3 de julio. San Luis Potosí: 5 de julio.

5 de julio. Nuevo León: 8 de julio.

8 de julio. Sinaloa: 10 de julio.

10 de julio. Tamaulipas : 10 de julio.

: 10 de julio. Guanajuato: 10 de julio.

Por lo tanto, Puebla mantendrá el calendario oficial establecido por la SEP, por lo que las vacaciones de verano para estudiantes y docentes comenzarán el 16 de julio, una vez concluidas las actividades correspondientes al ciclo escolar 2025-2026.

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