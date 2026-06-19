5 planes GRATIS en Guadalajara para este Día del Padre 2026

Celebrar el Día del Padre no tiene que significar un gasto extra. En Guadalajara existen diversas actividades gratuitas que permiten disfrutar de un momento especial en familia, desde paseos al aire libre hasta eventos culturales y recreativos. Si todavía no tienes planes para este 2026, aquí te compartimos cinco opciones sin costo para consentir a papá y crear recuerdos inolvidables.

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Cinco planes para hacer en el Día del Padre

1. FIFA Fan Festival en Plaza Liberación:

Aprovechando la fiebre Mundialista y que Guadalajara es una de las sedes del Torneo, disfruta de la transmisión de partidos en pantalla gigante, comida, actividades interactivas y espectáculos en el corazón de la ciudad. El espacio abarca desde Pedro Loza hasta casi Paseo Degollado.

O una excelente alternativa es en Zapopan con transmisión de partidos, dinámicas recreativas y zonas de comida.

2. Expo Jersey de Colección

Un paraíso para los padres apasionados del fútbol. Podrán admirar, comprar o intercambiar playeras históricas de todo el mundo, además también habrá pantallas para ver los partidos de ese día. Todo el ambiente futbolero se dará de 10:00 a 20:00 h en el Hotel Fiesta Guadalajara de Av. López Mateos Sur #610

3. Exposición Fotográfica “Jalisco 70”

Si tu papá es nostálgico, le encantará esta colección de 50 imágenes que retratan cómo se preparaba Guadalajara en los años 70 para recibir su primer mundial.

4. Visita el Parque Metropolitano

El espacio idóneo para volar cometas, jugar fútbol o descansar en el césped. Y dado a que es un lugar 100% pet-friendly, pueden llevar al perro de la familia. Cuenta con amplias zonas arboladas ideales para armar una comida al exterior como un picnic.

5. Cine al aire libre

Disfruta de una tarde relajada con proyecciones especiales en un ambiente familiar ideal para llevar una manta y botanear. Las funciones se programan durante el fin de semana, y están disponibles en distintas zonas de la ciudad. En el Parque Metropolitano, Parque Alcalde, El Mirador Independencia y más.

Revisa las redes sociales de la Cineteca FICG para ver la cartelera disponible.

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KR