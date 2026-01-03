Una vez instalados en enero, miles de familias en México buscan claridad sobre el cierre del periodo vacacional de invierno y la fecha exacta del regreso a clases. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026, la pausa decembrina ya se encuentra en su recta final y el retorno a las aulas tiene una fecha definida.

La SEP publicó desde junio, del ahora año pasado, su calendario escolar, el documento que establece los días destacados del periodo lectivo, incluyendo el inicio y fin de clases, tiempos vacacionales y fechas destinadas a actividades administrativas y de formación docente. Esta información permite a estudiantes, madres y padres de familia planear con anticipación el cierre de las vacaciones de invierno.

¿Cuándo fue el último día de clases antes de vacaciones?

Según el calendario oficial, el viernes 19 de diciembre de 2025 fue el último día de clases previo al receso de invierno. Los alumnos dejaron de ir a la escuela ese día para iniciar el periodo vacacional, que incluye celebraciones como Navidad, Año Nuevo y el Día de Reyes.

¿Cuándo terminan las vacaciones de invierno?

Las vacaciones de Navidad o invierno iniciaron formalmente el lunes 22 de diciembre de 2025 y concluyen el martes 6 de enero de 2026. No obstante, aunque el periodo vacacional finaliza ese día, los estudiantes no regresan a las aulas todavía.

¿Cuándo es el regreso a clases en enero de 2026?

El regreso a clases será el lunes 12 de enero de 2026. La razón del ajuste es que del miércoles 7 al viernes 9 de enero se llevarán a cabo los Talleres Intensivos de Formación Continua, dirigidos al personal docente. Estas jornadas están enfocadas en la planeación académica y la actualización de estrategias educativas, por lo que no hay actividades escolares para los alumnos durante esos días.

¿Cuántos días de vacaciones tuvieron los estudiantes?

En total, los alumnos de educación básica gozaron de 22 días consecutivos de descanso, al considerar el fin de semana previo al inicio oficial de las vacaciones, el periodo vacacional y los días destinados a capacitación docente.

ESPECIAL / SEP

ESPECIAL / SEP

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF