SEP: Estos son los días sin clases que le restan al 2025

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya estableció las fechas exactas del descanso decembrino correspondiente al ciclo escolar 2025-2026 e incluso uno antes, todavía en este mes de noviembre.

Como cada año, este periodo forma parte de los tres descansos oficiales programados por la autoridad educativa y coincide con las celebraciones más importantes de fin de año.

Vacaciones de diciembre de 2025

Las vacaciones de invierno para el ciclo escolar 2025-2026 comenzarán el lunes 22 de diciembre de 2025.

El último día de clases será el viernes 19 de diciembre, por lo que el alumnado tendrá un fin de semana previo a su descanso oficial. El periodo concluirá el martes 6 de enero de 2026, después del Día de Reyes, fecha en la que se retomarán las actividades escolares de manera habitual.

¿Cuántos días de descanso tendrá el alumnado en este periodo?

El receso abarcará poco más de dos semanas completas, tiempo suficiente para que los alumnos convivan con sus familias, celebren Navidad y Año Nuevo, y regresen para seguir en el segundo tramo del ciclo escolar.

¿Qué otros puentes y descansos quedan en el ciclo escolar 2025-2026?

Hay varios días sin clases debido a conmemoraciones nacionales y jornadas de consejo técnico escolar. Estos son los descansos programados para lo que resta del año escolar 2025-2026:

28 de noviembre - Consejo Técnico Escolar

30 de enero – Consejo Técnico Escolar

2 de febrero – Constitución Mexicana

17 de marzo – Natalicio de Benito Juárez

27 de marzo – Consejo Técnico Escolar

Vacaciones de Semana Santa: del 30 de marzo al 10 de abril

1 de mayo – Día del Trabajo

5 de mayo – Batalla de Puebla

15 de mayo – Día del Maestro

29 de mayo – Consejo Técnico Escolar

Aquí puedes revisar el calendario del ciclo escolar completo: https://calendarioescolar.sep.gob.mx/

