SEP: Estos son los días sin clases que le restan al 2025

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya estableció las fechas exactas del descanso decembrino correspondiente al ciclo escolar 2025-2026 e incluso uno antes, todavía en este mes de noviembre. Como cada año, este periodo forma parte de los tres descansos oficiales programados por la autoridad educativa y coincide con las celebraciones más importantes de fin de año.Las vacaciones de invierno para el ciclo escolar 2025-2026 comenzarán el lunes 22 de diciembre de 2025.El último día de clases será el viernes 19 de diciembre, por lo que el alumnado tendrá un fin de semana previo a su descanso oficial. El periodo concluirá el martes 6 de enero de 2026, después del Día de Reyes, fecha en la que se retomarán las actividades escolares de manera habitual.El receso abarcará poco más de dos semanas completas, tiempo suficiente para que los alumnos convivan con sus familias, celebren Navidad y Año Nuevo, y regresen para seguir en el segundo tramo del ciclo escolar.Hay varios días sin clases debido a conmemoraciones nacionales y jornadas de consejo técnico escolar. Estos son los descansos programados para lo que resta del año escolar 2025-2026:28 de noviembre - Consejo Técnico Escolar 30 de enero – Consejo Técnico Escolar 2 de febrero – Constitución Mexicana 17 de marzo – Natalicio de Benito Juárez 27 de marzo – Consejo Técnico Escolar Vacaciones de Semana Santa: del 30 de marzo al 10 de abril 1 de mayo – Día del Trabajo 5 de mayo – Batalla de Puebla 15 de mayo – Día del Maestro 29 de mayo – Consejo Técnico EscolarAquí puedes revisar el calendario del ciclo escolar completo: https://calendarioescolar.sep.gob.mx/