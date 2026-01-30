SEP: Estados donde no habrá clases hoy viernes 30 de enero y hasta el martes 3 de febrero

¿Por qué no hay clases hoy? El megapuente para los estudiantes ya inició. De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los estudiantes de educación básica no asistirán a clases desde hoy ni el lunes 2 de febrero de 2026, lo que confirma descanso de cuatro días consecutivos, y volverán a las escuelas hasta el próximo martes 3.

La SEP informó con su calendario escolar que publicó en verano del año pasado que este viernes 30 de enero de 2026 no hay actividades escolares en los planteles de educación básica debido a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE), una jornada obligatoria para el personal docente y directivo en la que se evalúan avances académicos y se planean estrategias pedagógicas.

A esta suspensión se suma el lunes 2 de febrero, fecha marcada como inhábil para los alumnos, lo que genera un periodo extendido sin clases que incluye sábado y domingo. Es por esa razón que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria gozarán de cuatro días consecutivos de descanso escolar.

¿En qué estados aplica el megapuente de la SEP?

El megapuente aplica en todos los estados del país, ya que el calendario escolar de la SEP es de carácter nacional para las escuelas públicas y la mayoría de los planteles privados incorporados al sistema educativo. Esto significa que no habrá clases en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Veracruz y el resto del territorio nacional.

Regreso a clases, hasta el martes 3 de febrero de 2026

Tras el megapuente, las actividades académicas se reanudarán en las escuelas el martes 3 de febrero de 2026, conforme al calendario escolar vigente. Ese día, los alumnos deberán presentarse con normalidad y en sus horarios habituales.

Este tipo de pausas escolares están previstas desde el inicio del ciclo y forman parte de la planeación institucional, por lo que no implican reposición de clases ni modificaciones posteriores en el calendario.

Calendario SEP, ¿cuáles son los próximos días sin clases?

La SEP establece desde antes de que inicie el ciclo escolar las fechas de Consejos Técnicos Escolares, días festivos y periodos vacacionales, lo que permite a las familias saber sobre los descansos largos como este megapuente de febrero. Para el resto del ciclo, aún se contemplan más suspensiones oficiales, principalmente por CTE y días festivos oficiales.

No hay clase por CTE

27 de febrero 2026

27 de marzo 2026

29 de mayo 2026

26 de junio 2026

Días festivos y puentes

Tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo (Natalicio de Benito Juárez).

1 de mayo (Día del Trabajo)

Vacaciones 2026

Semana Santa y Pascua, 30 de marzo al 10 de abril 2026

Verano, a partir del 15 de julio 2026

