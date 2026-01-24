Días festivos 2026: ¿Cuándo cae el próximo puente en México?

A más de 20 días de haber iniciado 2026, muchas personas ya comienzan a organizar descansos, viajes cortos o simplemente a marcar en el calendario los días libres oficiales "por si sale algo". Si el descanso invernal no fue suficiente, vale la pena saber que el siguiente puente en México está más cerca de lo que parece y será una oportunidad perfecta para hacer planes con tiempo suficiente.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el primer día festivo del año fue el jueves 1 de enero, con motivo del Año Nuevo. Sin embargo, el primer puente largo de 2026 llegará en febrero. La conmemoración del aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana, que oficialmente corresponde al 5 de febrero, se recorre al lunes 2 de febrero, lo que permitirá un fin de semana largo para una gran parte de la población. Este descanso se juntará con el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, convirtiéndose en el segundo periodo de descanso oficial del año.

Todos los días festivos oficiales en México durante 2026

Según la LFT, los días de descanso obligatorio para 2026 quedan establecidos de la siguiente manera:

1 de enero (Año Nuevo).

Primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero (Aniversario de la promulgación de la Constitución Política).

Tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo (Natalicio de Benito Juárez).

1 de mayo (Día del Trabajo).

16 de septiembre (Día de la Independencia).

Tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre (Aniversario de la revolución Mexicana).

25 de diciembre (Navidad).

Los días que determinen las leyes electorales federales y locales para la jornada electoral.

Es importante señalar que, aunque algunas empresas conceden descanso durante Semana Santa, estos días NO son considerados obligatorios por la LFT, por lo que su aplicación depende de cada empleador.

Vacaciones escolares SEP 2025-2026

En el ámbito educativo, el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla vacaciones de Semana Santa y Pascua del 30 de marzo al 10 de abril de 2026. Este periodo suele ser uno de los más esperados por estudiantes y familias. Los estudiantes tampoco tendrán clases el 2 de febrero.

Días inhábiles bancarios en 2026

Además de los días festivos laborales, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio a conocer los días en los que las instituciones bancarias no brindarán servicio en 2026. Entre ellos se incluyen:

1 de enero.

Primer lunes de febrero.

Tercer lunes de marzo.

2 y 3 de abril.

1 de mayo.

16 de septiembre.

2 de noviembre y el tercer lunes de noviembre.

12 y 25 de diciembre.

Todos los sábados y domingos.

