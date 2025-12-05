SEP: ¿dónde hay suspensión de clases este 5 de diciembre?

La planificación escolar es fundamental para las familias mexicanas, y cualquier modificación al calendario puede generar incertidumbre, tal es el caso de este viernes 5 de diciembre.

Ante el creciente desconcierto sobre si el calendario de la Secretaría de Educación Pública sufrió un ajuste ante la confirmación de una suspensión de la actividad laboral establecida en el estado de Baja California, a continuación te informamos cuál será la dinámica esperada en este día para las instituciones educativas.

¿Cuál es el motivo de la suspensión laboral en Baja California?

El Gobierno de Baja California, ha informado que con motivo del Día de los Estatutos Jurídicos de los Servidores Públicos al Servicio del Estado, serán suspendidas las labores, dejando en consecuencia un día de asueto.

Sin embargo, la suspensión también se ha extendido a las aulas debido al alcance que estos estatus tienen en el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP), esto lo dio a conocer el director de Administración de Personal, Rafael Reyna Navarrete.

Con esta información, podemos confirmar que este será el último puente vacacional del año, previo a la llegada de las vacaciones de invierno.

Para concluir, hay dos aspectos fundamentales a tomar en consideración, la suspensión de actividades academicas aplicará únicamente para los estudiantes de educación básica.

Además, si la ciudadanía de Baja California necesita de las dependencias en temas de salud, seguridad pública y protección civil, estas sí se encontrarán disponibles para realizar las labores pertinentes ante cualquier emergencia.

CT