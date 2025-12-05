Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 5 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este viernes 5 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 62%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 22

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 22

Miércoles 10 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Jueves 11 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

