Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 5 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este viernes 5 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 62%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 22Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 22Miércoles 10 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Jueves 11 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24