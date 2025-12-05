La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó y envió al Senado el proyecto de reforma para que a partir de 2026 se implemente de forma gradual la jornada laboral de 40 horas, reduciendo dos horas por año hasta 2030, y beneficiando a 13.4 millones de trabajadores.

Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), reconoció a las personas trabajadoras que lucharon por esta propuesta y el diálogo con distintos sectores.

La propuesta tendrá que ser analizada y aprobada por el Congreso en 2026 y, las modificaciones constitucionales, por los Congresos estatales, explicó. “Esta reducción no puede ser de un momento a otro, además, atendiendo con ello las recomendaciones del convenio 116 de la OIT, en donde se puedan hacer de manera paulatina estos cambios”, explicó.

Dijo que 2026 y los meses posteriores a la aprobación legislativa influirán como un periodo de adecuación para que empleadores y trabajadores organicen, planeen, adapten y, de manera conjunta, puedan consolidar procesos productivos en la nueva disponibilidad de tiempo.

Anotó que se trata de “una transformación histórica del mundo del trabajo” y destacó que la semana laboral ajustada trae beneficios no sólo a los trabajadores, sino también para las empresas y la economía.

“Para garantizar los derechos de los trabajadores, se establecerá a nivel constitucional, así como también en la Ley Federal de Trabajo, una jornada laboral de 40 horas semanales. Esta reducción no podrá implicar reducción de sueldos, ni de salarios ni de prestaciones”, dijo el secretario de Trabajo.

“Le devuelve tiempo de vida a los trabajadores para que decidan libremente qué hacer con él”, expresó por su parte Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Ajuste gradual

La reducción se hará efectiva cada 1 de enero, dijo el gobierno.

Año Horas 2026 48 2027 46 2028 44 2029 42 2030 40

Fuente: STPS.

