Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 5 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 5 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 43%.Según se establece, el clima presenta un 67% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.Sábado 6 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Jueves 11 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13