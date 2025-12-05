Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 5 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 5 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 48% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 6 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Domingo 7 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Lunes 8 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Martes 9 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Miércoles 10 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Jueves 11 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Viernes 12 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

