Viernes, 05 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 5 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 5 de diciembre de 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 5 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 5 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 48% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 6 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Domingo 7 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Lunes 8 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Martes 9 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Miércoles 10 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Jueves 11 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Viernes 12 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Ciudad de México
Clima en Tlaquepaque
Clima en Cancún
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tonalá
Clima en Zapopan
Clima en El Salto
Clima en Chapala
Clima en Mazamitla
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Guadalajara

Temas

  • Clima en Monterrey
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones