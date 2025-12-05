Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 5 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 5 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 48% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Sábado 6 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Domingo 7 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Lunes 8 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14Martes 9 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Miércoles 10 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Jueves 11 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Viernes 12 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara