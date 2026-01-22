Jueves, 22 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Defienden nombramiento de Francisco Garduño

La mandataria mexicana era titular del INM durante el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez en 2023

Por: El Universal

Claudia Sheinbaum aseguró que el de Garduño “no es un perfil cualquiera”. ESPECIAL

Claudia Sheinbaum aseguró que el de Garduño “no es un perfil cualquiera”. ESPECIAL

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió el nombramiento del ex comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Aseguró que “no es un perfil cualquiera” el de Garduño, quien fue designado nuevo director general de los Centros de Formación para el Trabajo de la SEP.

“Viene desde hace mucho tiempo trabajando. Él es doctor en Derecho, eso es importante, no es un perfil cualquiera y se tomó esa consideración”, dijo Claudia.

Francisco Garduño era titular del INM durante el incendio del 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas, quienes no pudieron salir del lugar, por lo que enfrentó un proceso judicial.

CT

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones