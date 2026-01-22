La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió el nombramiento del ex comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Aseguró que “no es un perfil cualquiera” el de Garduño, quien fue designado nuevo director general de los Centros de Formación para el Trabajo de la SEP.

“Viene desde hace mucho tiempo trabajando. Él es doctor en Derecho, eso es importante, no es un perfil cualquiera y se tomó esa consideración”, dijo Claudia.

Francisco Garduño era titular del INM durante el incendio del 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas, quienes no pudieron salir del lugar, por lo que enfrentó un proceso judicial.

