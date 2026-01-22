Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 22 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 22 de enero prevé que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 52%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 23 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Domingo 25 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Lunes 26 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 11 y temperatura mínima de 6

Martes 27 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 5

Miércoles 28 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Jueves 29 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

