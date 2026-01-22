Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 22 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 22 de enero prevé que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 52%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Viernes 23 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Domingo 25 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11Lunes 26 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 11 y temperatura mínima de 6Martes 27 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 5Miércoles 28 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Jueves 29 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga