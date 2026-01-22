Durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico y Regional y Relocalización (CADERR), afirmó que el Gobierno de Claudia Sheinbaum tiene como prioridad establecer una política industrial de largo plazo.

Esta estrategia busca generar las condiciones necesarias para que la iniciativa privada, la academia y el sector público trabajen de manera conjunta, logrando que el crecimiento económico se traduzca en una prosperidad tangible para la población.

En el marco de la sesión “Breaking Latin America’s Growth Ceiling”, la funcionaria explicó que esta visión se apoya firmemente en el Plan México, un esquema que define los objetivos y mecanismos para potenciar la inversión en infraestructura.

Según Gómez, este enfoque colaborativo es fundamental para que el país navegue con éxito en el actual contexto de transformación de la globalización, aprovechando las ventajas competitivas que ya lo posicionan como un actor relevante a nivel internacional.

Para sustentar esta competitividad, Gómez Sierra destacó el peso industrial de la nación, subrayando que México es actualmente el principal productor de tractocamiones en el mundo y el sexto en vehículos ligeros. Además, resaltó que el país ocupa el cuarto lugar global en la fabricación de autopartes y dispositivos médicos, consolidándose además como la única economía en América Latina con capacidad para producir semiconductores.

Finalmente, detalló que la estrategia para acelerar la participación del sector privado y optimizar los procesos productivos se centrará en la modernización administrativa.

Esto incluye una ambiciosa agenda de digitalización, la simplificación del marco regulatorio y la reducción de los tiempos necesarios para la apertura de nuevas empresas, buscando así un entorno de negocios más ágil y eficiente.

CT