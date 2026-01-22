Jueves, 22 de Enero 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 22 de enero de 2026

El clima en Cancún para este jueves 22 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se informó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 65%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Sábado 24 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Domingo 25 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Lunes 26 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Martes 27 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 22

Miércoles 28 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22

Jueves 29 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 22

