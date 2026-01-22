Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 22 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 22 de enero anticipa que estará con lluvia ligera con 15 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 39%.

Según se establece, el clima presenta un 40% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 8 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 23 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Sábado 24 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Domingo 25 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Lunes 26 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Miércoles 28 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Jueves 29 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

