SEP: ¿Cuándo serán las siguientes vacaciones en México?

Con el reinicio de clases y el arranque de 2026, estudiantes y padres de familia comienzan a cuestionarse cuándo será el siguiente periodo vacacional marcado en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Desde los primeros días del año, es común que las familias busquen organizarse con antelación para planear viajes, escapadas o actividades recreativas, aprovechando los próximos días de descanso que contempla el ciclo escolar.

A continuación te diremos cuánto falta para el próximo periodo vacacional y todos los detalles que debes saber para apartar las fechas.

De acuerdo con el calendario de la SEP, el siguiente periodo de descanso en México corresponde a las vacaciones de Semana Santa, el receso de primavera que coincide con las celebraciones de origen cristiano.

Conforme a lo estipulado por la institución, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria gozarán de dos semanas de vacaciones del 30 de marzo al 10 de abril.

Cabe destacar que antes del inicio de este receso, los estudiantes tendrán un fin de semana largo, pues el viernes 27 de marzo está señalado como sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

