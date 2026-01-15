Registro de celulares: ¿Dónde consultar si ya hay una línea registrada con tu CURP?

Desde el pasado 9 de enero de 2026 inició en México el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles, un proceso que deben cumplir todas las personas que cuenten con un número celular activo en el país.

Desde diciembre, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dio a conocer los lineamientos para llevar a cabo este trámite. En el caso de las personas físicas, se solicita contar con una credencial para votar, pasaporte o CURP, mientras que las personas morales deben presentar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

No obstante, al tratarse de un procedimiento reciente, el registro ha generado diversas dudas entre los usuarios, una de las más frecuentes es cómo verificar si una línea telefónica ya fue asociada previamente. A continuación, te explicamos qué debes saber para resolver esta inquietud.

¿Cómo registrar una línea telefónica si eres persona física?

La CRT puntualizó que el registro de líneas telefónicas es obligatorio en el territorio nacional y tiene como fecha límite el 30 de junio de 2026.

Las personas que no realicen este proceso, después de la fecha límite, sólo podrán llamar a servicios de emergencia y atención ciudadana como el 911, 074, 079, 088 y el 089.

Actualmente, las personas físicas cuentan con 2 modalidades para asociar su línea telefónica con la CURP o INE; la primera consiste en ir directamente a los Centros de Atención a Clientes de la compañía telefónica y llevar su documento vigente.

La segunda modalidad es en línea a través de los enlaces que las empresas telefónicas han habilitado. De momento, se encuentran activos los siguientes:

Además, es posible que algunas compañías telefónicas manden un mensaje SMS a los usuarios para que realicen el procedimiento.

Y otro dato es que el registro en el padrón también aplica para líneas pospago y prepago, independientemente si sus dispositivos utilizan SIM física o eSIM.

¿Cómo saber si tu línea telefónica está registrada?

Cuando asocias tu línea telefónica vía Internet, en el portal de tu compañía se genera un folio de alta que confirma la fecha y hora del registro exitoso.

En la mayoría de empresas con esta modalidad disponible, se permiten hasta 3 intentos. Si el registro falla porque la CURP ya fue asociada, entonces será necesario acudir a un Centro de Atención a Clientes para recibir orientación y hacer la corrección de datos.

Y en caso de las líneas pospago, aunque los datos de identificación del titular ya fueron registrados por la empresa cuando se firmó el contrato, únicamente deberán confirmar que ya estén activos en el padrón y que los datos sean correctos.

