INAPAM: Esta es la edad mínima para aprovechar los beneficios de la tarjeta con Volaris

El INAPAM y la aerolínea mexicana Volaris acordaron un convenio para que los beneficiarios que cuenten con la credencial del instituto puedan acceder a tarifas preferenciales en vuelos nacionales e internacionales como parte de una estrategia que busca garantizar que sus trayectos sean seguros, dignos y accesibles.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un organismo público mexicano que se encarga de proteger la integridad de las personas de la tercera edad, priorizando su bienestar social y personal mediante la entrega de descuentos y beneficios exclusivos que abarcan diferentes ámbitos necesarios para llevar una buena vida. Uno de los beneficios más aclamados actualmente es el que ofrece Volaris.

La alianza con la aerolínea permite que todas las personas que presenten su tarjeta INAPAM puedan acceder sin costo a la membresía v.club de Volaris, con la cual podrán acceder a tarifas preferenciales en vuelos, hospedajes y paquetes turísticos durante todo un año.

¿Qué incluye la membresía v.club de Volaris?

Tarifas preferenciales: Boletos de avión con descuento para personas con tarjeta INAPAM.

Boletos de avión con descuento para personas con tarjeta INAPAM. Beneficios en hospedaje: Reducciones en el costo de estancias.

Reducciones en el costo de estancias. Viajes especiales: Con v.Club de Volaris, los adultos mayores disfrutan experiencias únicas en destinos nacionales e internacionales.

¿Cuántos años debes tener para acceder al beneficio de Volaris con INAPAM?

Para acceder al beneficio de Volaris con la tarjeta INAPAM, es necesario tener 60 años o más, ya que esta es la edad mínima requerida para obtener dicha credencial y disfrutar de los descuentos y beneficios que ofrece la aerolínea a los adultos mayores.

¿Qué otros requisitos se deben cumplir para tramitar la tarjeta INAPAM?

Además de tener 60 años o más, para tramitar la tarjeta INAPAM es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

• Identificación oficial vigente, como INE, pasaporte o cédula profesional.

• CURP actualizada.

• Acta de nacimiento legible.

• Comprobante de domicilio reciente (generalmente no mayor a tres meses).

• Dos fotografías tamaño infantil, en algunos módulos.

El trámite es gratuito y se realiza de manera presencial en los módulos del INAPAM, donde la credencial se entrega generalmente el mismo día o en un corto periodo de tiempo.

La alianza entre el INAPAM y Volaris amplía las oportunidades de viaje para los adultos mayores, al ofrecer descuentos y beneficios que hacen sus trayectos más accesibles y cómodos. Con requisitos sencillos y una membresía sin costo, este convenio contribuye a mejorar su calidad de vida y a fomentar un envejecimiento activo.

