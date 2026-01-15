Un incendio de pastizal en el Cerro Club de Leones, en el municipio de Arriaga, dejó como saldo preliminar la afectación de alrededor de 50 hectáreas, luego de que las fuertes rachas de viento favorecieran la rápida propagación del fuego y dificultaran su combate durante varias horas.

De acuerdo con autoridades, vientos de hasta 33 kilómetros por hora impidieron inicialmente el ingreso de los cuerpos de emergencia , por lo que el siniestro se mantuvo bajo monitoreo mientras continuaba avanzando. Fue hasta las 22:05 horas cuando las condiciones permitieron iniciar las labores directas, logrando un control del 40 por ciento, que se incrementó al 80 por ciento hacia las 23:30 horas.

El incendio provocó la quema de extensas áreas de vegetación y generó riesgo para zonas cercanas a asentamientos humanos, motivo por el cual se implementó un operativo nocturno de vigilancia para prevenir una posible reactivación.

En el combate participaron 62 elementos de distintas corporaciones , entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Protección Civil estatal y municipal, CONAFOR, Guardia Estatal Vial Preventiva y Policía Municipal. Hasta el cierre del reporte no se registraron personas lesionadas, y las autoridades informaron que la evaluación de los daños ambientales continuará una vez que el incendio sea completamente liquidado.

SV