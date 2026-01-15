Infonavit: ¿CURP biométrica será necesaria para tramitar un crédito?

La incorporación de la CURP biométrica como documento de identificación en México ha generado dudas sobre su impacto en distintos trámites, en particular en la solicitud de créditos de vivienda del Infonavit. Ante la confusión, el instituto aclaró el papel que tiene este documento dentro de sus requisitos vigentes.

¿Es obligatoria la CURP biométrica para un crédito Infonavit?

El Infonavit confirmó que la CURP biométrica es válida como identificación, pero no es obligatoria para tramitar ninguno de sus créditos . Actualmente, funciona únicamente como una alternativa, ya que las y los derechohabientes pueden presentar sin problema una identificación oficial vigente —como INE o pasaporte— junto con la CURP tradicional impresa.

En consecuencia, no contar con la CURP biométrica no impide iniciar ni concluir un trámite de crédito ante el instituto.

Qué es la CURP biométrica y cómo se tramita

La CURP biométrica es una versión actualizada de la Clave Única de Registro de Población que integra datos como fotografía y huellas dactilares para reforzar la identificación de las personas. Su expedición es presencial, en oficinas habilitadas de algunas entidades del país, y su implementación es gradual; por ahora, no es obligatoria a nivel nacional.

Créditos Infonavit donde es aceptada

En los lineamientos de financiamiento, la CURP biométrica aparece como documento aceptado, pero no indispensable. Esto aplica para esquemas como :

Crédito Infonavit para compra de vivienda

Cofinavit

Unamos Créditos

Créditos conyugales

Créditos para personas trabajadoras extranjeras o naturalizadas

En todos los casos, la CURP tradicional sigue siendo válida. El Infonavit reiteró que los trámites continúan siendo accesibles sin la versión biométrica, mientras su adopción avanza de manera paulatina.

SV