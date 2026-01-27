Martes, 27 de Enero 2026

SEP confirma el primer MEGAPUENTE de febrero: ¿Cuándo es y cuántos días son?

Este fin de semana largo se convierte en el primer megapuente oficial de la Secretaría de Educación Pública en 2026

Por: El Informador

Este megapuente aplica para preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional. UNSPLASH.

El primer mes del año está por terminar y con él aparece el primer descanso largo oficial de 2026, que beneficiará tanto al sector educativo como al laboral. Para evitar confusiones de última hora, aquí te explicamos quiénes descansan y por qué.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el viernes 30 de enero no hay clases en educación básica debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. A esto se suma el lunes 2 de febrero, día de descanso obligatorio por la conmemoración de la Promulgación de la Constitución de 1917, que aunque se celebra el 5 de febrero, se recorre al primer lunes del mes conforme a la Ley Federal del Trabajo.

¿Cómo queda el puente?

  • Viernes 30 de enero: sin clases por Consejo Técnico
  • Sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero: fin de semana
  • Lunes 2 de febrero: descanso obligatorio por ley

El regreso a clases y a las actividades laborales será el martes 3 de febrero.

Este megapuente aplica para preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional. En el caso de los trabajadores, el descanso obligatorio corresponde únicamente al lunes 2 de febrero.

Así, este fin de semana largo se convierte en el primer megapuente oficial de la SEP en 2026, ideal para descansar o planear una escapada corta. Si quieres conocer el calendario completo de puentes del año, puedes consultarlo en la nota correspondiente.

