Una nueva advertencia lanzó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) luego de detectar intentos de extorsión en distintas entidades del país, donde falsos trabajadores recorren viviendas para instalar supuestos medidores inteligentes o notificar deudas inexistentes.

De acuerdo con la dependencia, en días recientes se han recibido múltiples reportes en redes sociales y a través de quejas ciudadanas, señalando la presencia de circulares apócrifas dejadas en domicilios particulares.

A través de estos documentos falsos, individuos que se hacen pasar por empleados de la CFE intimidan a los usuarios con presuntas multas, órdenes de suspensión del servicio o cambios obligatorios de medidor, todo ello bajo el argumento de un “operativo especial”.

Asimismo, la CFE precisó este 25 de noviembre que no implementa ningún programa de visitas con estas características y confirmó que los casos detectados provienen del Estado de México, la Ciudad de México y Baja California.

¿Cómo funciona la estafa? Esto explica la CFE

El engaño inicia cuando los falsos inspectores entregan un número telefónico para “resolver el problema”. Al marcar, la víctima es atendida por alguien que se presenta como “jefe de Área de CFE”, quien intenta convencer al usuario de llegar a un acuerdo extraoficial.

Posteriormente, el supuesto funcionario ofrece reducir una multa inventada y proporciona una cuenta bancaria personal para que el usuario realice un depósito, con lo que se consuma la extorsión.

Medidas de prevención

Para evitar caer en este tipo de fraude, la Comisión hizo un llamado a la población a seguir estas recomendaciones:

Verificar la identidad de cualquier persona que se presente como trabajador de CFE; todos deben portar credencial oficial y uniforme institucional.

Evitar realizar pagos o entregar dinero en efectivo a individuos que acudan al domicilio.

Confirmar la autenticidad de avisos, circulares o documentos recibidos.

Antes de permitir el acceso al hogar o efectuar un pago, comunicarse al 071 para corroborar si existe alguna orden real.

Denunciar de inmediato cualquier intento de extorsión.

La CFE reiteró que no realiza cobros en efectivo ni acuerdos fuera de los canales oficiales e invitó a la ciudadanía a mantenerse alerta ante estas prácticas fraudulentas.

Con información del Universal

MF