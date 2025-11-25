La Arquidiócesis de Chicago informó en días recientes que dio inicio a una exhaustiva investigación en contra del sacerdote Ernesto, titular de la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Tampico , Tamaulipas, tras recibir una denuncia por parte de un menor de edad, quien lo acusó de agredirlo sexualmente.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, los hechos habrían ocurrido durante las diversas visitas de Ernesto a Estados Unidos, y se indica que el delito no ocurrió una sola vez, sino que presuntamente se repitió durante un periodo de años que aún no ha sido detallado públicamente.

¿Qué se sabía previamente del sacerdote Ernesto?

Más allá de esta reciente acusación, el sacerdote no es ajeno a la controversia. La Arquidiócesis de Chicago confirmó que, además de la denuncia por abuso, Ernesto ofició misa en la iglesia Maternity of the Blessed Mother sin contar con los permisos correspondientes , lo que significó una violación directa a los protocolos administrativos de la diócesis estadounidense.

En México, el sacerdote también enfrentó cuestionamientos públicos. En 2024 fue denunciado ante autoridades electorales por llamar abiertamente a votar a favor de un candidato panista durante el proceso electoral, hecho que derivó en un proceso sancionador.

Esa intervención motivó al Instituto Electoral de Tamaulipas a solicitar a la Secretaría de Gobernación una sanción por violar el principio de laicidad, luego de que Ernesto participara en actividades proselitistas y celebrara una misa durante el arranque de campaña.

Durante la sesión extraordinaria en la que se resolvió el caso, el Consejo Electoral determinó sanciones para los partidos involucrados y para el candidato beneficiado , aunque el episodio destacó porque, a pesar de las restricciones que la ley impone al clero en asuntos políticos, el sacerdote intervino de manera activa y pública en un acto partidista.

Su función y actividades dentro de la Iglesia en Tampico

Dentro de la Diócesis de Tampico, Ernesto mantenía una presencia constante. En abril de 2025 celebró 36 años de ministerio y, apenas semanas antes de que la denuncia se hiciera pública, la diócesis lo había felicitado por su cumpleaños.

No obstante, ante las consultas de medios locales sobre el caso, la vocería eclesiástica dejó de responder llamadas y mensajes.

La Arquidiócesis de Chicago indicó que la denuncia fue turnada a las autoridades civiles y que se ofreció apoyo a la presunta víctima mediante su Ministerio de Asistencia a las Víctimas.

“Cooperaremos con ellos en la investigación. Nuestra responsabilidad por el bienestar de los niños confiados a nuestro cuidado es de suma importancia”, señaló la carta firmada por su arzobispo.

