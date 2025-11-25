Martes, 25 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco | Clima GDL

Martes fresco en Guadalajara; así se prevé el clima HOY

El Instituto de Astronomía y Meteorología pronostica para Guadalajara combinación de sol y nubes

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Se prevé que para el fin de semana las temperaturas desciendan ligeramente en Guadalajara. ESPECIAL / CANVA

Se prevé que para el fin de semana las temperaturas desciendan ligeramente en Guadalajara. ESPECIAL / CANVA

El clima en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) seguirá siendo fresco este martes 25 de noviembre. Estos son los detalles del pronóstico:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera en la región Pacífico Centro, en el transcurso del día, cielo medio nublado en Jalisco y Michoacán; cielo parcialmente nublado, sin lluvia en Nayarit y Colima. Por la mañana, bancos de niebla en zonas serranas; ambiente fresco a templado, siendo frío en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en zonas de Jalisco y Michoacán. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 35 a 50 km/h en zonas de Jalisco, y rachas menores a 35 km/h en zonas de Nayarit, Colima y Michoacán. Se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco y Colima.

Consulta: Frente frío 16 trae lluvias y baja de temperatura a estos estados

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG pronostica para Guadalajara combinación de sol y nubes. No se descarta algún episodio de lluvia dispersa en horas de la tarde. Las temperaturas máximas serán entre 26-28 °C y las mínimas entre 12-15 °C.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara?

Martes 27 – 10 °C
Miércoles 28 – 11 °C
Jueves 27 – 11 °C
Viernes 27 – 10 °C
Sábado 27 – 9 °C
Domingo 27 – 9 °C

Se prevé que para el fin de semana las temperaturas desciendan ligeramente

¿Cómo estará el clima nacional este sábado?

La interacción de la corriente en chorro subtropical con el frente frío No. 16 y algunos canales de baja presión, ocasionará lluvias en el oriente y península de Yucatán, principalmente en Nuevo León, sur de Veracruz y Chiapas y al noreste de Tabasco.

Por otro lado, el ambiente cálido continuará en la franja costera de ambos lados del país, así como rachas de viento significativas en penínsulas de Baja California y Yucatán, además del golfo California, golfo de Cortés y península de Yucatán.

Jalisco, soleado y algunas nubes dispersas, mayor cobertura de nubes por la tarde. Ambiente cálido en horas diurnas. Algunas lluvias dispersas en zona montañosas del sur y oeste del estado. Rachas de viento fuertes en Altos del estado.

ESPECIAL / IAM 
ESPECIAL / IAM 

Con información de Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones