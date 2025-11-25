El clima en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) seguirá siendo fresco este martes 25 de noviembre. Estos son los detalles del pronóstico:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera en la región Pacífico Centro, en el transcurso del día, cielo medio nublado en Jalisco y Michoacán; cielo parcialmente nublado, sin lluvia en Nayarit y Colima. Por la mañana, bancos de niebla en zonas serranas; ambiente fresco a templado, siendo frío en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en zonas de Jalisco y Michoacán. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 35 a 50 km/h en zonas de Jalisco, y rachas menores a 35 km/h en zonas de Nayarit, Colima y Michoacán. Se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco y Colima.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG pronostica para Guadalajara combinación de sol y nubes. No se descarta algún episodio de lluvia dispersa en horas de la tarde . Las temperaturas máximas serán entre 26-28 °C y las mínimas entre 12-15 °C.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara?

Martes 27 – 10 °C Miércoles 28 – 11 °C Jueves 27 – 11 °C Viernes 27 – 10 °C Sábado 27 – 9 °C Domingo 27 – 9 °C

Se prevé que para el fin de semana las temperaturas desciendan ligeramente .

¿Cómo estará el clima nacional este sábado?

La interacción de la corriente en chorro subtropical con el frente frío No. 16 y algunos canales de baja presión, ocasionará lluvias en el oriente y península de Yucatán, principalmente en Nuevo León, sur de Veracruz y Chiapas y al noreste de Tabasco.

Por otro lado, el ambiente cálido continuará en la franja costera de ambos lados del país, así como rachas de viento significativas en penínsulas de Baja California y Yucatán, además del golfo California, golfo de Cortés y península de Yucatán.

Jalisco, soleado y algunas nubes dispersas, mayor cobertura de nubes por la tarde. Ambiente cálido en horas diurnas . Algunas lluvias dispersas en zona montañosas del sur y oeste del estado. Rachas de viento fuertes en Altos del estado.

ESPECIAL / IAM

Con información de Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

