La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que, del 10 al 23 de noviembre, personal militar desplegado en Michoacán detuvo a 118 personas y aseguró un amplio arsenal, vehículos y diversos cargamentos de droga como parte del Plan “Michoacán por la Paz y la Justicia”, operativo destinado a reforzar la seguridad y el acercamiento con la población.

De acuerdo con la dependencia, durante ese periodo fueron aseguradas 56 armas de fuego, seis mil 673 cartuchos, 363 cargadores, 92 vehículos, 62 artefactos explosivos y 52 kilos de material explosivo.

En materia de narcóticos, se decomisaron 16 kilos de mariguana, 425 kilos de metanfetamina, así como nueve mil 200 litros y dos mil 309 kilos de precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.

El operativo se mantiene activo en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, con patrullajes y reconocimientos a pie en los municipios de Los Reyes de Salgado, Uruapan, Cuitzeo, Tarímbaro, La Piedad, Parácuaro y Aguililla, con el objetivo de brindar seguridad y confianza a los habitantes.

La Sedena detalló que, tan solo del 21 al 23 de noviembre, se logró la detención de 19 personas, además del aseguramiento de cinco armas de fuego, siete tomas clandestinas y 12 vehículos.

Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica y darán seguimiento a las investigaciones.

La dependencia subrayó que todas las acciones se llevaron a cabo con apego al Estado de derecho y respeto a los derechos humanos.

MF