SEP | Calendario escolar 2026-2027: ¿cuántos puentes habrá en el próximo ciclo escolar?

Este miércoles 15 de julio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el calendario escolar del ciclo 2026-2027, con el que la Secretaría de Educación Pública organiza las actividades del periodo escolar y detalla los días de asueto, vacaciones y puentes para los estudiantes de educación básica en México.

El documento normativo establece las pautas operativas para las escuelas públicas y privadas de preescolar, primaria y secundaria en el territorio nacional.

De acuerdo con la información difundida, el nuevo ciclo escolar constará de 185 días efectivos de clase para la educación básica. Las actividades académicas iniciarán el lunes 31 de agosto de 2026 y concluirán de manera oficial el viernes 9 de julio de 2027, fecha en la que comenzará el receso de verano.

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Fechas de los puentes escolares para el ciclo escolar 2026-2027

Uno de los temas de mayor interés para las familias son los puentes y los días de descanso obligatorio. El documento de la dependencia federal contempla diversas suspensiones de labores docentes motivadas por conmemoraciones cívicas y tradiciones nacionales a lo largo del año lectivo.

Durante el año 2026, los alumnos no tendrán clases el miércoles 16 de septiembre por el aniversario de la Independencia de México. Asimismo, se suspenderán las actividades el lunes 2 de noviembre por el Día de Muertos y el lunes 16 de noviembre por la Revolución Mexicana.

Para la segunda mitad del ciclo, ya en el año 2027, se prevén suspensiones de clases el lunes 1 de febrero, por la promulgación de la Constitución, y el lunes 15 de marzo, por el natalicio de Benito Juárez. Estas suspensiones generarán pausas prolongadas en las clases para los estudiantes mexicanos.

Además de estas fechas, el miércoles 5 de mayo también se contempla la suspensión de clases por la Batalla de Puebla.

Sesiones del Consejo Técnico Escolar

A los días festivos mencionados se suman las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE), las cuales se realizan el último viernes de cada mes. Estas reuniones de análisis docente implican la suspensión de actividades académicas para los estudiantes, añadiendo días de descanso al calendario regular.

Las fechas con Consejo Técnico Escolar son:

25 de septiembre de 2026

30 de octubre de 2026

27 de noviembre de 2026

29 de enero de 2027

26 de febrero de 2027

30 de abril de 2027

28 de mayo de 2027

25 de junio de 2027

¿Cuántos puentes habrá en el ciclo escolar 2026-2027, según la SEP?

Megapuentes (4 días consecutivos sin clases)

Del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2026

Viernes 30 de octubre: Consejo Técnico Escolar.

Sábado 31 de octubre.

Domingo 1 de noviembre.

Lunes 2 de noviembre: suspensión por el Día de Muertos.

Del 29 de enero al 1 de febrero de 2027

Viernes 29 de enero: Consejo Técnico Escolar.

Sábado 30 de enero.

Domingo 31 de enero.

Lunes 1 de febrero: suspensión por el aniversario de la Constitución.

Puentes normales (3 días)

Del 25 al 27 de septiembre de 2026

Viernes 25 de septiembre: Consejo Técnico Escolar.

Sábado 26 de septiembre.

Domingo 27 de septiembre.

Del 13 al 16 de noviembre de 2026

Sábado 14 de noviembre.

Domingo 15 de noviembre.

Lunes 16 de noviembre: suspensión por la Revolución Mexicana.

Del 27 al 29 de noviembre de 2026

Viernes 27 de noviembre: Consejo Técnico Escolar.

Sábado 28 de noviembre.

Domingo 29 de noviembre.

Del 26 al 28 de febrero de 2027

Viernes 26 de febrero: Consejo Técnico Escolar.

Sábado 27 de febrero.

Domingo 28 de febrero.

Del 13 al 15 de marzo de 2027

Sábado 13 de marzo.

Domingo 14 de marzo.

Lunes 15 de marzo: suspensión por el natalicio de Benito Juárez.

Del 30 de abril al 2 de mayo de 2027

Viernes 30 de abril: Consejo Técnico Escolar.

Sábado 1 de mayo.

Domingo 2 de mayo.

Del 28 al 30 de mayo de 2027

Viernes 28 de mayo: Consejo Técnico Escolar.

Sábado 29 de mayo.

Domingo 30 de mayo.

Del 25 al 27 de junio de 2027

Viernes 25 de junio: Consejo Técnico Escolar.

Sábado 26 de junio.

Domingo 27 de junio.

Resumen

Megapuentes: 2.

Puentes normales: 8.

Total de fines de semana largos: 10.

Periodos vacacionales

El calendario escolar establece dos periodos vacacionales principales para la comunidad estudiantil. Las vacaciones de invierno comenzarán el lunes 21 de diciembre de 2026 y finalizarán el miércoles 6 de enero de 2027, por lo que las clases se reanudarán el jueves 7 de enero.

Posteriormente, las vacaciones correspondientes a la Semana Santa se llevarán a cabo del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027. Los estudiantes regresarán a las aulas el lunes 5 de abril para encarar la recta final del año académico y las evaluaciones.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB