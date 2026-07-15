La inclusión del Cártel de Juárez y "Los Viagras" en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos activa sanciones financieras globales y penales internacionales, modificando la persecución de estos grupos en los tribunales y reconfigurando la estrategia de seguridad bilateral.

Cártel de Juárez y "Los Viagras", organizaciones terroristas para EU

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al Cártel de Juárez y a "Los Viagras" como organizaciones terroristas extranjeras .

Así lo informó en un aviso sobre designaciones relacionadas con la no proliferación y designaciones relacionadas con la lucha contra el terrorismo, publicado en la página de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

Hasta ahora, el gobierno del presidente Donald Trump ha designado oficialmente seis cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y Terroristas Globales Especialmente Designados.

Se trata de:

• Cártel de Sinaloa

• Cártel Nueva Generación (CNG)

• Cártel del Noreste (anteriormente “Los Zetas”)

• Cártel del Golfo

• Cártel de Juárez

• “La Familia Michoacana"

¿Qué significa la clasificación?

La clasificación como organizaciones terroristas extranjeras o transnacionales significa que estos grupos criminales son sujetos a sanciones financieras internacionales y congelamiento de activos, entre otras medidas .

Pero, además, tiene implicaciones en las imputaciones que se presenten en los tribunales estadounidenses contra miembros de estos cárteles o socios de los mismos.

Sobre el Cártel de Juárez y "Los Viagras"

El Cártel de Juárez tiene su base en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en los años 90 traficó toneladas de cocaína en aviones comerciales; sin embargo, se fragmentó en diversas facciones, como "La Línea" y "Los Aztecas".

Pese a su debilitamiento, controla corredores estratégicos hacia El Paso, Texas. "La Línea", en particular, ha sostenido diversos enfrentamientos con el "Cártel de Sinaloa" por el control de la frontera con Estados Unidos.

A su vez, "Los Viagras" tienen su base en Michoacán, principalmente en la región de Tierra Caliente. Trafican metanfetaminas y cocaína y son conocidos por sus extorsiones a productores agrícolas y ganaderos.

El grupo criminal forma parte de la alianza conocida como "Cárteles Unidos", enemiga del Cartel Nueva Generación (CNG).

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

OA

