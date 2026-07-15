La publicación oficial del calendario escolar SEP 2026-2027 define desde hoy las fechas clave de inicio de clases, vacaciones y días de asueto para millones de familias y docentes en México, permitiendo planificar con certeza el próximo ciclo lectivo que comenzará el 31 de agosto.

Así es el calendario escolar 2026-2027

Este miércoles se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) , que contempla 185 días efectivos de clase para educación básica , con inicio de cursos el 31 de agosto de 2026 y conclusión el 9 de julio de 2027.

El acuerdo, firmado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, fija un calendario de 185 días efectivos de clase para las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Asimismo, establece un calendario de 190 días para las escuelas de educación normal y demás instituciones encargadas de la formación de maestras y maestros de educación básica. En estos planteles, las actividades concluirán el 13 de julio de 2027.

Fechas de Consejo Técnico Escolar, suspensión de labores y vacaciones

El calendario prevé una jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil el 7 de septiembre; ocho sesiones ordinarias de Consejo Técnico Escolar los días 25 de septiembre, 30 de octubre y 27 de noviembre de 2026, así como 29 de enero, 26 de febrero, 26 de marzo, 28 de mayo y 25 de junio de 2027 .

También contempla la suspensión de labores docentes los días 16 de septiembre, 2 y 16 de noviembre de 2026, así como 1 de febrero, 15 de marzo y 5 de mayo de 2027 .

Las vacaciones de invierno se llevarán a cabo del 21 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027 , mientras que el periodo vacacional de Semana Santa comprenderá del 22 de marzo al 2 de abril de 2027 .

El proceso de preinscripciones para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el ciclo escolar 2027-2028 se realizará del 2 al 13 de febrero de 2027.

La entrega de boletas de evaluación está programada del 23 al 26 de noviembre de 2026, del 22 al 25 de marzo de 2027 y los días 12 y 13 de julio de 2027.

El calendario cumple con la ley

La SEP señaló que el calendario cumple con lo dispuesto por la Ley General de Educación, que establece un mínimo de 185 y un máximo de 200 días efectivos de clase para los estudiantes.

El acuerdo destaca que para el ciclo escolar 2026-2027 se mantiene una semana adicional de receso escolar durante agosto para las maestras y los maestros, como reconocimiento a su labor y en cumplimiento del compromiso asumido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el magisterio.

La dependencia recordó que corresponde de manera exclusiva a la SEP establecer los calendarios escolares aplicables en todo el país para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás programas de formación docente.

El acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF y abroga el Acuerdo 18/06/25, que reguló los calendarios escolares del ciclo 2025-2026, una vez que éstos concluyan su vigencia.

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