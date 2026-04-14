Senado aprueba reforma para crear Ley General contra Feminicidio

El pleno del Senado de la República avaló por unanimidad una reforma constitucional que otorga al Congreso de la Unión la facultad de emitir una ley general en materia de feminicidio. El objetivo es unificar los criterios sobre tipos penales, agravantes y sanciones para este delito en todo el país, con la finalidad de combatir la impunidad.

Durante la sesión ordinaria, la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobada con 109 votos. La iniciativa plantea modificar el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución, para permitir que el Congreso legisle de manera integral en este tema.

El dictamen, que ya fue turnado a la Cámara de Diputados, busca que a través de una ley secundaria se armonicen aspectos como los tipos penales, las agravantes y las sanciones, además de garantizar una actuación uniforme y profesional por parte de los ministerios públicos.

La senadora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Beatriz Mojica Morga, expuso que ante la disparidad en los códigos penales estatales, el crear una nueva ley general contra el feminicidio busca poner orden, homologar el delito, las agravantes, las penas, obligar a las fiscalías a actuar de forma homogénea, transparente, profesional, con la finalidad de frenar la impunidad.

Destacó la iniciativa de la mandataria federal de atender los feminicidios como una prioridad del Estado mexicano al ponerlo en la Constitución que implica no solo la homologación de las leyes que están muy dispares, sino también que todo homicidio contra mujeres se investigue y sanciones como feminicidio.

La senadora Sasil de León Villard subrayó que la reforma impulsada por la Presidencia constituye el eje para la creación, en los próximos meses, de una Ley General en materia de feminicidio. Señaló que esta legislación buscará cerrar cualquier margen de impunidad, homologar las penas en todo el país y establecer protocolos de investigación uniformes y eficaces.

"Que tengamos la misma penalidad en Chiapas, que en Sonora o Michoacán. Que esta reforma constitucional sea el inicio de una batalla frontal contra los feminicidas y la impunidad que el actual marco les permite", agregó.

Cristina Ruíz Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), está a favor de la reforma, porque frente a los feminicidios dijo que las mexicanas necesitan Estado, gobierno, presupuesto y resultados. Recriminó que Morena legisle para el aplauso, pero no para proteger a las mujeres por lo que exigió al gobierno de la 4T que haya una estrategia real con recursos, especialistas y voluntad política.

YC