Semarnat impulsa nuevas estrategias para la protección del jaguar en el sureste de México

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio a conocer este sábado que pondrá en marcha diversas acciones en el sureste de México con el objetivo de proteger al jaguar, el felino de mayor tamaño del continente americano , el cual continúa siendo considerado una especie en riesgo de extinción.

A través de un comunicado oficial, la dependencia señaló que estas iniciativas estarán orientadas a la preservación de los ecosistemas donde habita el jaguar, al aprovechamiento de estudios e investigaciones científicas, así como al impulso de una mayor conciencia social sobre la importancia de la convivencia entre las comunidades humanas y esta especie.

Dentro de este marco de acciones, la Semarnat informó que, por medio de su Oficina de Representación Estatal (ORE), encabezó la Reunión del Grupo de Conservación del Jaguar en Yucatán, entidad que alberga una de las mayores concentraciones de ejemplares de este emblemático felino en el país.

A partir de esta reunión, celebrada el 6 de febrero, las autoridades ambientales, especialistas y organizaciones civiles “analizaron el escenario actual en el que se desarrolla el felino con la finalidad de actualizar los procedimientos implementados para su defensa”.

La Semarnat precisó que en este encuentro se abordaron “soluciones y propuestas clave”, como el cuidado de las selvas y bosques donde la especie se mantiene, el mejoramiento de los procesos de inspección y videovigilancia, así como la evaluación de su censo poblacional.

También se promovió la erradicación de la cacería furtiva y comercio ilegal, el fortalecimiento de la colaboración interinstitucional y el incremento de la participación de la sociedad para su preservación.

De acuerdo con la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, la situación del felino mejoró en 2025, ya que, según los resultados de su tercer censo nacional hay 5 mil 326 ejemplares en suelo mexicano, una cifra que representa un incremento del 10 % de la población en los últimos años.

Sin embargo, proyectos encabezados por el Gobierno de México, como el Tren Maya, llegaron a clasificar a esta especie como “fauna nociva”, devastando su hábitat en el sureste del país.

A este problema de la deforestación se suma el avance de la agricultura industrial, la caza ilegal y el desarrollo inmobiliario en zonas protegidas.

El jaguar fue una de las primeras especies incluidas en el Apéndice 1 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) en 1973 y ahora es símbolo de una responsabilidad compartida para conservar el patrimonio natural y cultural del continente Americano.

