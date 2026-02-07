Emiten alerta preventiva por avistamiento de dragón azul en Manzanillo

Autoridades de Protección Civil del estado de Colima emitieron una advertencia preventiva dirigida a bañistas y visitantes de las playas de Manzanillo, luego de que se detectara la presencia del molusco marino venenoso conocido como dragón azul (Glaucus atlanticus).

La dependencia estatal señaló que el avistamiento ocurrió en distintas zonas de playa de alta afluencia turística, entre ellas Miramar, por lo que exhortó a la población a evitar cualquier contacto con los ejemplares y a notificar su presencia a las autoridades o a personal de salvavidas.

Según información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el dragón azul es una babosa marina de reducido tamaño y tonalidad azul intenso, que se mantiene flotando en la superficie del mar boca arriba gracias a una bolsa de aire que le permite desplazarse con las corrientes marinas.

Aunque no es una medusa, suele confundirse con ellas por su apariencia y por los efectos que puede causar al contacto, pues se alimenta de organismos altamente urticantes, como la carabela portuguesa, de los cuales almacena y concentra las toxinas en los apéndices de su cuerpo, lo que hace que su picadura sea más potente que la de las especies de las que se alimenta.

De acuerdo con autoridades de medio ambiente y protección civil, el contacto directo con el dragón azul puede provocar ardor intenso, irritación en la piel, ampollas, náuseas y vómito, así como reacciones alérgicas severas en personas sensibles.

Sin embargo, hasta el momento no se han reportado personas lesionadas en Colima, pero el monitoreo se mantiene activo como medida preventiva.

Protección Civil explicó que la llegada de este tipo de organismos a la costa suele estar relacionada con cambios en corrientes marinas, vientos y condiciones oceanográficas que los arrastran desde mar abierto hacia zonas de playa.

Así, llamó a la población a mantener distancia, evitar el contacto incluso si el molusco aparenta estar muerto y reportar de inmediato su presencia para reducir riesgos entre bañistas y turistas.

