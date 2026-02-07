Sheinbaum destaca el derecho a la educación y anuncia beca universitaria

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer la creación de la Beca Gertrudis Bocanegra, dirigida a las y los estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos.

Durante el acto inaugural de la primera etapa de la Unidad Académica de Soledad Graciano Sánchez de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Sheinbaum Pardo afirmó que con la llamada cuarta transformación se busca fortalecer y garantizar el derecho a la educación.

Al referirse al periodo neoliberal, al que señaló por impulsar la privatización del sector educativo, la titular del Ejecutivo federal subrayó que su administración apuesta por la construcción de un mayor número de universidades y preparatorias.

“Ayer estuvimos en Michoacán, ahí creamos una beca para los estudiantes de educación superior, porque se tiene una beca en la media superior y después ya no hay beca para los estudiantes de superior.

“Entonces, decidí en Michoacán tener una beca con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una beca para los estudiantes de universidad que es la misma de preparatoria; es para transporte escolar, en realidad es para ayudarles al transporte escolar y algunos pequeños gastos”, explicó.

“Pues hoy doy la noticia que todos los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos van a tener la beca Gertrudis Bocanegra”, anunció.

Agradecen apoyo de Sheinbaum en el tema de educación

El Gobernador Ricardo Gallardo agradeció la visita de la Presidenta y la inauguración del plantel educativo “para que a los jóvenes potosinos les vaya mejor”.

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), destacó las becas para las y los estudiantes de todo el país, como la Rita Cetina, además de la construcción de más preparatorias y universidades.

Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, destacó las tecnologías en estas universidades, como robótica e inteligencia artificial: “Necesitamos formar expertos en los temas”.

Alma Herrera Márquez, rectora de la Universidad Rosario Castellanos, destacó que la institución se suma a “un gran proyecto de nación”.

“Hoy estamos en mil 143 municipios de todo el país, en 17 de los 36 prioritarios, con el fin de poder participar en los programas de atención a las causas. A nivel nacional tenemos casi 80 mil estudiantes de licenciatura y posgrado”, explicó.

Durante el evento, algunas personas manifestantes gritaron “¡Homologación!” y “¡Claudia, escucha, telesecundaria está en la lucha!”, para exigir “dignidad magisterial” y pagos.

“De las últimas veces que estuve aquí, dije que se iba a arreglar lo de telesecundarias y se va a arreglar”, respondió la titular del Ejecutivo federal.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se anunció esta beca para estudiantes del Estado de hasta 29 años cumplidos que cursan estudios en instituciones de educación superior consideradas “susceptibles de atención”.

El apoyo consiste en mil 900 pesos que se entregan bimestralmente durante los 10 meses de cada ciclo escolar, por un máximo de 45 meses. En el caso de estudiantes de Medicina, la beca podrá otorgarse hasta por 55 meses.

