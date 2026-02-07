Vacunación contra el sarampión en CDMX; estos son los módulos para la aplicación

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México reiteró el llamado a la población para acudir a vacunarse contra el sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que puede prevenirse de manera eficaz mediante la aplicación oportuna de la vacuna.

Ante el aumento de alertas sanitarias, la dependencia subrayó la importancia de mantener completo el esquema de vacunación como una medida clave para proteger la salud individual y colectiva , así como para evitar la reaparición de brotes en la capital del país.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, cada dosis aplicada representa un avance en la prevención de la enfermedad. “Cada dosis cuenta. La vacuna contra el sarampión no solo activa las defensas del organismo, también frena las cadenas de contagio y evita que los brotes crezcan. Protegerte es también una forma de cuidar a quienes más quieres”, enfatizó la Secretaría de Salud capitalina.

¿Dónde puedes vacunarte contra el sarampión en la Ciudad de México?

Como parte de las acciones para reforzar la inmunización, s e habilitaron diversos puntos de vacunación en distintas alcaldías de la Ciudad de México , donde la población puede acudir de manera gratuita para recibir la vacuna contra el sarampión.

Los módulos disponibles se ubican en los siguientes puntos:

Centro de Salud T-III Dr. Ángel Brioso Vasconcelos, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Tianguis Luis Cabrera, en la alcaldía Magdalena Contreras.

Parroquia San Juan Bautista de Tlilhuaca, en la alcaldía Azcapotzalco.

Asimismo, las autoridades recordaron que la vacuna contra el sarampión puede aplicarse en cualquier Centro de Salud de la Ciudad de México, por lo que las personas pueden acudir a la unidad médica más cercana a su domicilio.

La recomendación es llevar la cartilla de vacunación y acudir en los horarios establecidos, con el objetivo de verificar el esquema y recibir la dosis correspondiente en caso de ser necesaria.

¿Qué es el sarampión y cuáles son sus riesgos?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite a través de gotículas expulsadas al toser, estornudar o hablar. Afecta principalmente a niñas y niños, aunque también puede presentarse en adolescentes y adultos que no cuentan con un esquema de vacunación completo.

Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre alta, tos, escurrimiento nasal, conjuntivitis y la aparición de erupciones en la piel que se extienden por todo el cuerpo. En casos más graves, el sarampión puede provocar complicaciones como neumonía, encefalitis e incluso la muerte.

Por ello, las autoridades sanitarias insisten en que la vacunación es la herramienta más efectiva para prevenir la enfermedad y reducir los riesgos asociados, además de proteger a los grupos más vulnerables de la población.

