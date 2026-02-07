Beca Rita Cetina: Esta es la fecha oficial para el inicio de las asambleas informativas

Como parte del proceso de incorporación de estudiantes de educación primaria a los programas sociales, el Gobierno de México dio a conocer la fecha en la que comenzarán las asambleas informativas de la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”, espacios clave para orientar a madres, padres y tutores sobre el procedimiento de registro y los requisitos que deberán cumplir.

Este anuncio se integra a las acciones emprendidas por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) con el fin de asegurar un proceso claro, ordenado y transparente antes de que se habilite la plataforma digital de inscripción.

Estas asambleas se desarrollan de manera previa al periodo de registro y tienen como objetivo atender dudas específicas de la comunidad escolar, que van desde la documentación necesaria hasta el uso correcto del sistema en línea para inscribir a las y los alumnos.

Asambleas informativas: cuándo inician y para qué sirven

De acuerdo con información difundida por Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, a través de sus redes sociales y comunicados oficiales, las asambleas informativas de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria arrancarán este lunes 9 de febrero de 2026 en escuelas públicas de todo el territorio nacional.

Estas reuniones se llevarán a cabo directamente en los planteles educativos y tienen como finalidad proporcionar a madres, padres y tutores información detallada sobre los pasos a seguir, las fechas clave y los requisitos para solicitar la beca, además de aclarar inquietudes sobre el funcionamiento general del programa antes de que inicie formalmente el registro en línea.

A diferencia de años anteriores, cuando el apoyo estaba dirigido únicamente a estudiantes de secundaria, en este ciclo el programa fue ampliado para incluir también a alumnas y alumnos de primaria pública, con la intención de reducir el abandono escolar y aliviar la carga económica que representan los gastos escolares, como útiles y uniformes.

Las fechas específicas de cada reunión serán dadas a conocer a través de los canales oficiales estatales de la CNBB, así como mediante avisos colocados en los propios centros escolares, para que cada familia tenga claridad sobre cuándo debe acudir.

Durante las sesiones también se detallará qué documentos deben tenerse preparados antes de iniciar el trámite, entre ellos la CURP del alumno y del tutor, una identificación oficial vigente, un comprobante de domicilio reciente y una cuenta Llave MX activa, además de otros requisitos necesarios para completar correctamente la solicitud en línea.

Después de las asambleas, ¿qué sigue?

Una vez concluidas las reuniones informativas, las autoridades prevén que la plataforma de registro en línea de la Beca Rita Cetina se habilite entre febrero y marzo de 2026, periodo en el que las familias podrán capturar la información requerida para integrar el padrón de beneficiarios.

El proceso continuará con la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar, mediante las cuales se dispersarán los recursos económicos y, posteriormente, los apoyos correspondientes, ya sea de forma anual o bimestral, según el grado escolar y la situación de cada estudiante.

