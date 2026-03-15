Cumplir un año laboral puede darte algunos beneficios, como obtener el derecho a vacaciones, un derecho que está estipulado en la Ley Federal del Trabajo. La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y puedes aprovecharla, así que si tienes la duda, a continuación te decimos cuántos días de vacaciones te corresponden de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Lee también: 10 mujeres mexicanas que representan a México con orgullo en el mundo

¿Cuántos días de vacaciones me tocan por año?

De acuerdo al artículo 76 de la LFT, todas y todos los empleados, a partir de cumplir un año laboral, tienen derecho a tomar ciertos días vacacionales. A continuación te decimos los días que corresponden según el tiempo cumplido en un trabajo.

Año Días vacacionales 1 12 días 2 14 días 3 16 días 4 18 días 5 20 días De 6 a 10 años 22 días De 11 a 15 años 24 días De 16 a 20 años 26 días De 21 a 25 años 28 días De 26 a 30 años 30 días

Cabe destacar que, a partir del sexto año, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco años de servicio.

Asimismo, durante el periodo de vacaciones, el patrón deberá tener que cubrir el salario ordinario que comúnmente perciben los trabajadores durante los días que disfruten las vacaciones.

¿Cuándo es Semana Santa 2026?

En este 2026, la Semana Santa será del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril. El Jueves Santo será el 2 de abril y el Viernes Santo el 3 de abril.

Cabe destacar que, aunque en estas fechas no en todos los trabajos hay descanso oficial, sí lo hay en los calendarios escolares, laborales y bancarios.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS