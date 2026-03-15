Cumplir un año laboral puede darte algunos beneficios, como obtener el derecho a vacaciones, un derecho que está estipulado en la Ley Federal del Trabajo. La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y puedes aprovecharla, así que si tienes la duda, a continuación te decimos cuántos días de vacaciones te corresponden de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (LFT). De acuerdo al artículo 76 de la LFT, todas y todos los empleados, a partir de cumplir un año laboral, tienen derecho a tomar ciertos días vacacionales. A continuación te decimos los días que corresponden según el tiempo cumplido en un trabajo. Cabe destacar que, a partir del sexto año, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco años de servicio.Asimismo, durante el periodo de vacaciones, el patrón deberá tener que cubrir el salario ordinario que comúnmente perciben los trabajadores durante los días que disfruten las vacaciones. En este 2026, la Semana Santa será del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril. El Jueves Santo será el 2 de abril y el Viernes Santo el 3 de abril. Cabe destacar que, aunque en estas fechas no en todos los trabajos hay descanso oficial, sí lo hay en los calendarios escolares, laborales y bancarios. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS