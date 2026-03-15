Las y los mexicanos siempre vemos una manera de proteger nuestras finanzas. Muchas personas buscan alternativas para cuidar sus finanzas y una de ellas es adquirir un seguro de vida, pero antes de elegirlo se recomienda tomar la decisión a conciencia y no por impulso, y en esto también se puede tomar en cuenta el género.

En esta nota te compartimos algunas recomendaciones de la Procuraduría General del Consumidor (Profeco) para saber cuál es el seguro de vida más adecuado para mujeres.

Seguros de vida para mujeres

En las mujeres existen factores genéticos y biológicos que las predisponen a enfrentar problemas de salud específicos; es por esta razón que la Profeco recomienda el seguro de gastos médicos mayores.

Seguro de gastos médicos mayores para mujeres

La Profeco recomienda que uno de los seguros adecuados para las mujeres es el de gastos médicos mayores. Este seguro incluye cubrir gastos hospitalarios de enfermedades o accidentes estipulados en la póliza o contrato, más los honorarios médicos, cirugías, tratamientos o accidentes estipulados en la póliza o contrato.

Profeco dio a conocer que, por una prima anual desde los 14 mil 636.82 pesos con Plan Seguro, por la suma asegurada de 6 mil 307, 400 mil y hasta los $32 mil 738.46, cada año con GNP Seguros, por una cobertura de $49 mil 376 pesos.

Seguro de gastos médicos básicos para mujeres

El seguro médico estándar o básico trata de brindar protección para enfermedades de alta frecuencia como fractura de huesos o apendicectomía; por otro lado, enfermedades de alta severidad como la insuficiencia renal crónica, el cáncer, sida, etc.

La prima anual más baja para este contrato puede costar mil 238.95 pesos con Zurich o 2 mil 440.59 pesos con Santander.

El seguro de vida también cubre el riesgo de muerte al proteger financieramente a las y los beneficiarios de la persona asegurada en caso de fallecer o quedar incapacitada por alguna enfermedad, ya sea de manera temporal o vitalicia.

Para esta modalidad, las tarifas oscilan entre los 425.17 pesos mensuales con BBVA y los 563 con AXA.

Asimismo, la Profeco recomienda conocer la reputación de las aseguradoras en la página de https://www.buro.gob.mx/; por otro lado, comparar las características que ofrece cada una en los simuladores de la Comisión en https://www.condusef.gob.mx/index.php?p=simuladores.

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