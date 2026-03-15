Se reportan dos asesinatos por ataques armados en Culiacán y Mazatlán

Dos distintos hechos de violencia en Sinaloa dejaron a dos personas asesinadas a balazos y a dos mujeres heridas, sin que los presuntos responsables de estos ataques fueran detenidos por las autoridades estatales y federales que mantienen operativos.

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En Culiacán se reportó que por la calle Mina del Realito, de la colonia CNOP, un grupo armado penetró en forma violenta a un domicilio y dispararon contra un hombre aún no identificado, el cual perdió la vida a causa de los impactos.

Los cuerpos de auxilio que llegaron a este domicilio encontraron a dos mujeres identificadas como Lorena Guadalupe "N" y Luz Amelia "N", tiradas en el piso con lesiones de armas de fuego; al parecer, intentaron intervenir para evitar que fuera asesinado el hombre que se presume era su familiar.

El personal militar y de la Policía Estatal Preventiva que arribó al lugar minutos después de ocurrido el atentado desplegó un operativo de búsqueda de los homicidas sin encontrar rastro de ellos.

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Un segundo hecho de violencia tuvo lugar debajo de un puente peatonal, de la colonia Emiliano Zapata, en la ciudad de Mazatlán, donde personas desconocidas atacaron a balazos a un joven de nombre Ángel Gabriel "N", de 20 años de edad.

Los datos aportados establecieron que la víctima fue interceptada por una persona armada que le disparó en varias ocasiones. Las detonaciones alertaron a las autoridades de seguridad, las cuales, al presentarse, certificaron que el joven ya no presentaba signos vitales.

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AS