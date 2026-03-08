Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que no se felicita a las mujeres, sino que es de reconocimiento e impulso en su lucha para hacer respetar sus derechos, así como reconocer el papel que desempeñan en la sociedad.

El esfuerzo para alzar su voz se lleva a cabo desde hace años y continúa. Uno de los logros ha sido respetar su derecho, al igual que el de los hombres, de darles paso a oportunidades para desempeñar una profesión en la que muestren su talento y logren sus sueños.

A continuación te compartimos una lista de aquellas mujeres que con orgullo representan a México en el mundo.

Alondra de la Parra

Alondra de la Parra es una directora de orquesta mexicana reconocida a nivel mundial. Entre algunas de las orquestas que ha dirigido está la Orquesta Filarmónica de las Américas en Nueva York.

Elisa Carrillo Cabrera

Elisa Carrillo Cabrera es primera bailarina del Staatsballett Berlin. En 2019 se le otorgó el premio Benois de la Danse, considerado el “Oscar del ballet”. Una de las acciones que se le reconoce es su trabajo por impulsar proyectos para acercar a la danza clásica a niñas, niños y jóvenes en México.

Yalitza Aparicio

Actriz que saltó a la fama mundial con la película “Roma” del aclamado director mexicano Alfonso Cuarón, por la cual fue nominada al Premio Oscar a Mejor Actriz y se le reconoció a nivel mundial. Desde ese logro se ha convertido en una figura importante que visibiliza las comunidades indígenas y la inclusión en el cine.

María Fassi

Golfista mexicana reconocida a nivel mundial. Ha ganado medallas en campeonatos mundiales como el circuito universitario de Estados Unidos y posteriormente en el LPGA Tour, uno de los circuitos más importantes del golf femenino en el mundo.

Alexa Moreno

Gimnasta olímpica mexicana que ha ganado medallas en campeonatos mundiales. Se le reconoce como una de las atletas más importantes en México.

Katya Echazarreta

Ingeniera eléctrica mexicana. En 2022, Katya Echazarreta se convirtió en la primera mujer mexicana en viajar al espacio. Su historia ha inspirado a jóvenes interesadas en la ciencia y la tecnología.

Julieta Venegas

Cantautora mexicana reconocida a nivel mundial. Ha ganado múltiples premios Grammy y Latin Grammy y es reconocida por canciones emblemáticas del pop latino. Su música y talento la han llevado a escenarios de todo el mundo.

Lila Downs

Cantante y compositora que fusiona música tradicional mexicana con géneros contemporáneos. Originaria de Oaxaca, presume con orgullo sus raíces, ya que en su trabajo rescata lenguas indígenas, tradiciones y sonidos de distintas regiones del país.

Lorena Ramírez

Ultramaratonista rarámuri que se hizo conocida por participar en competencias internacionales en las que portaba con orgullo su vestimenta tradicional y sandalias. Una mujer admirable que ha demostrado que con perseverancia y resistencia se puede llegar lejos.

Tatiana Bilbao

Arquitecta mexicana reconocida por su enfoque social, ya que sus proyectos destacan por diseñar viviendas accesibles y diseño urbano sostenible. Su trabajo ha sido expuesto en museos internacionales.

La lista es larga y no tiene un fin; sin embargo, estos ejemplos de mujeres son la prueba de que, al igual que los hombres, tienen el mismo derecho a lograr aquello que desean y son capaces de llegar lejos e incluso cruzar fronteras.

